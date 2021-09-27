De acuerdo con la lista negra del SAT, en Nuevo León se encuentra el mayor número de empresas factureras del país. Nuevo León encabeza los estados con más empresas factureras en México, de acuerdo con la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La lista negra del SAT se refiere a los contribuyentes que se encuentren en el supuesto que refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF. Básicamente, el SAT publica una lista definitiva con los contribuyentes que se considera que realizaron operaciones inexistentes. Y la autoridad no toma en cuenta los efectos fiscales de los comprobantes que emitieron dichos contribuyentes. El periódico El Norte reportó que acuerdo con la información a la que tuvo acceso, en el periodo de 2014 y 2019, los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila pagaron al menos 2 mil 252 millones de pesos a 308 factureras. En administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) e independiente, estos tres estados comparten pagos con compañías boletinadas por el SAT.

Los números

Según la investigación de este medio, el 53% de las 308 empresas se ubican en Nuevo León, el 18% en Coahuila, el 14% en Tamaulipas, el 6% en la CDMX, el 3% en Jalisco y el resto de estas se encuentran en otras entidades. De las 163 factureras ubicadas en Nuevo León, aproximadamente 47 empresas están vinculadas a través de socios y domicilios fiscales, formando una red que cobró a más de un estado. Además, estas empresas acapararon el 66% de los recursos de los tres estados del norte del país, es decir, aproximadamente 480 millones de pesos, así como la red de 47 empresas acaparó el 41.43%, siendo este el equivalente de 933.4 millones de pesos.

Factureras eran todólogas

De acuerdo con la investigación realizada por El Norte, la cual se llevó a cabo durante tres meses, se encontró que estas empresas funcionaban como “todólogas”, ya que facturaban a los gobiernos bajo distintos conceptos. En Nuevo León, la empresa Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales facturó 2.9 millones de pesos bajo el concepto de mantenimiento eléctrico en los penales de Cadereyta y Apodaca, bajo el mandato del gobernador independiente Jaime Rodríguez. En el estado de Coahuila, esta misma firma cobró 19.7 millones de pesos a la administración del priista Rubén Moreira (2011 - 2017) por el concepto de desarrollo de software y renta de sonido. A pesar de que esta compañía cobró millones de pesos, su domicilio fiscal se encuentra en una casa en la colonia Bugambilias de la Sierra, en Guadalupe, donde habita una familia que desconoce la existencia de la empresa. Un caso más es el de la empresa Servicios Comerciales y Administrativos RAF, la cual facturó 9 millones de pesos por el concepto de cobertores y dulces al gobierno del priista Rodrigo Medina, en Nuevo León (2009 – 2015). En el estado de Tamaulipas, esta misma empresa brindó asesorías y cursos por 11 millones de pesos a la administración de Egidio Torre Cantú (2010 – 2016) del PRI. En el periodo de 2014 y 2019, el gobierno de Tamaulipas y los municipios de Reynosa, Nuevo León, Ciudad Victoria, Matamoros y Altamira contrataron a 164 factureras por la cantidad de mil 343 millones de pesos. Coahuila contrató a 123 empresas por 719.5 millones de pesos bajo la administración de Rubén Moreira y el actual gobernador Miguel Riquelme, ambos priistas. Nuevo León contrató a otras 123 empresas por la cantidad de 190.6 millones con Medina y Rodríguez. De acuerdo con información del SAT, en un informe de junio de 2019, siendo esta la versión más actualizada, la CDMX encabeza la lista con mil 064 factureras, le sigue Jalisco con 840 empresas y Nuevo León con 712 empresas. Con información de Reforma y El Norte https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\_\_rval=1&urlredirect=/tejen-desde-nl-red-de-factureras/ar2266217?v=2&Fuente=MD

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