Entra en vigor el nuevo salario mínimo 2026 para trabajadoras del hogar, así como cuotas del IMSS En 2026 entra en vigor un nuevo salario mínimo para trabajadoras del hogar. Este es un cambio importante tanto para quienes trabajan en casas particulares como para los empleadores que las contratan. El aumento tiene una característica especial: varía según la región geográfica del país, reconociendo que los costos de vida no son iguales en todas partes. Para las trabajadoras, representa un aumento en el ingreso garantizado por ley. Para los empleadores, significa ajustar los sueldos pactados y cumplir con nuevas obligaciones patronales. Aquí explicamos cuáles son los números exactos, cómo comparan con 2025 y qué implicaciones tienen.

Los montos: qué pagará en cada región

El nuevo salario mínimo diario para trabajadoras del hogar a partir de 2026 tendrá dos cifras diferentes, dependiendo de dónde se trabaje. En la zona general del país (la mayoría del territorio nacional), el salario mínimo diario será de 342.47 pesos. Este es el piso legal: ninguna trabajadora del hogar puede recibir menos por una jornada completa. En la Zona Libre de la Frontera Norte (46 municipios fronterizos de alta densidad económica), el salario mínimo diario sube a 440.87 pesos. La diferencia refleja que el costo de vida en la frontera es mayor y las dinámicas laborales son distintas. Es importante aclarar: estos son pisos, no techos. Si un empleador y una trabajadora acuerdan un salario mayor, no hay problema. Lo que prohíbe la ley es pagar por debajo de estos montos.

Cómo cambió respecto a 2025

Para entender el impacto real, es útil comparar con lo que se pagaba hace poco. Durante 2025, los salarios mínimos diarios eran inferiores. En la zona general, 2025 marcaba 303.07 pesos diarios. Para 2026 sube a 342.47 pesos. Esto representa un aumento de 39.40 pesos diarios, o aproximadamente 13%. En la frontera norte, 2025 era 419.88 pesos diarios. Para 2026 sube a 440.87 pesos. El incremento es de 20.99 pesos diarios, también cercano al 5% en esta región. La diferencia de porcentaje se debe a que la frontera comienza desde un piso más alto. Para una trabajadora del hogar que labora 5 días a la semana, este aumento diario se acumula. Mensualmente, la diferencia es significativa en su presupuesto.

Más que dinero diario: impacto en prestaciones y obligaciones

El nuevo salario mínimo no solo afecta lo que recibes o pagas a diario. Es el punto de referencia para calcular muchas otras cosas en la relación laboral. Primero, las cuotas de seguridad social ante el IMSS se calculan sobre el salario mínimo. Si el mínimo sube, las aportaciones al IMSS también suben. Para empleadores que tienen trabajadoras del hogar aseguradas (lo cual es obligatorio), esto significa mayores contribuciones mensuales. Segundo, las prestaciones laborales se basan en el salario mínimo. El aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional se calculan como porcentajes del salario. Con un salario mínimo mayor, estas prestaciones también aumentan. Tercero, cuando inspectores laborales revisan el cumplimiento de obligaciones patronales, utilizan el salario mínimo como referencia. Un empleador que no cumpla correctamente enfrenta multas. El aumento del mínimo torna más crítico cumplir correctamente desde el inicio del año.

Para empleadores: lo que debes verificar ahora

Si empleas personal del hogar, es momento de revisar tu situación. Antes de que termine enero, debes asegurarte de que ninguna trabajadora esté ganando por debajo del nuevo mínimo legal. Revisa cada contrato o acuerdo. Si una trabajadora gana 303.07 pesos diarios en 2025, no puede seguir ganando eso en 2026. Debe subir mínimo a 342.47 pesos diarios (zona general) o 440.87 pesos (si está en frontera). Verifica también que tengas a tus trabajadoras registradas ante el IMSS. Es obligatorio. Con el nuevo salario mínimo, las contribuciones cambiarán, así que avisa al IMSS del ajuste salarial para que calcule correctamente las cuotas. Si trabajas con una agencia que suministra personal del hogar, coordina directamente con ellos. Son responsables de cumplir con el nuevo mínimo, pero tu obligación como empleador es verificar que se cumple.

Para trabajadoras del hogar: lo que significa el aumento

Un aumento de salario mínimo es un reconocimiento legal de que mereces ganar más. No es una concesión: es un derecho establecido por ley que entra en vigor en 2026. Este aumento también te da poder de negociación. Si empleador y trabajadora llegan a acuerdos sobre salario, la trabajadora puede partir de este nuevo piso como referencia. No debería aceptar salarios que contradigan la ley. Además, con un salario mínimo mayor, tus prestaciones (aguinaldo, vacaciones) aumentan proporcionalmente. Es un efecto cascada que mejora tu situación laboral en varios frentes simultáneamente.

El contexto: formalización y derechos laborales

Los aumentos anuales del salario mínimo para trabajadoras del hogar son parte de un proceso más amplio. Históricamente, el trabajo del hogar fue uno de los sectores con menor protección legal y mayores vulnerabilidades. En años recientes, la ley ha avanzado en reconocer derechos: acceso a seguridad social, prestaciones laborales, límites de jornada. El nuevo salario mínimo 2026 continúa este proceso de mejora gradual. Para miles de trabajadoras del hogar en el país, estos aumentos constantes representan progreso tangible en la economía del hogar. Dinero real en el bolsillo cada mes. Para la sociedad en general, es reconocimiento de que el trabajo del hogar tiene valor económico y merece protección. El cambio entra en vigor a partir de 2026. Tanto empleadores como trabajadoras deben estar preparadas. No hay grises: los montos están establecidos, las obligaciones son claras. Es momento de garantizar el cumplimiento desde el primer día del año.