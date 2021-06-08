Conoce el instructivo de llenado de CFDI con complemento "carta porte"​ que la autoridad fiscal puso a disposición de los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientement...

Conoce el instructivo de llenado de CFDI con complemento "carta porte"​ que la autoridad fiscal puso a disposición de los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta porte. Se trata de un documento cuyo objeto es explicar la forma correcta de llenar y expedir un CFDI con el complemento mencionado. El instructivo contiene ejemplos que ilustran con mayor claridad el registro de los datos, para explicar de manera fácil cómo se llena un CFDI con el complemento.

¿Qué es el complemento “carta porte”?

El SAT publicó en su portal de internet el complemento el 1 de mayo de 2021. Se trata de un complemento que se incorpora al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo traslado, a partir de junio, para acreditar la posesión de las mercancías. El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

¿Para qué sirve la “carta porte”?

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías. Puedes ver el Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta porte aquí / Fecha de publicación: mayo de 2021.

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