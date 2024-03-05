Aunque ya es posible hacer el llenado de la declaración, ésta sólo se puede enviar a partir del primero de abril de 2024 El 1 de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó la plataforma electrónica para la presentación de la declaración anual de las personas físicas del ejercicio fiscal 2023. La autoridad fiscal liberó el aplicativo a través de su portal de internet. El formulario se presenta con el mismo formato de los ejercicios anteriores. Pero señala que a diferencia de los años anteriores, ahora el formato contempla la información de la situación fiscal del contribuyente, obligación conocida como ISSIF, como se muestra en la imagen a continuación: Fiscalia advirtió que aunque ya es posible hacer el llenado de la declaración, ésta sólo se puede enviar a partir del primero de abril de 2024. Por lo anterior, sugirió a los contribuyentes que vayan llenando los datos y confirmando que la información contenida esté correcta, para que, en caso de alguna discrepancia, se puedan realizar las gestiones correspondientes con suficiente anticipación.