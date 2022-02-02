El año pasado se promovieron un total de 3 mil 10 amparos contra la autoridad tributaria. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó el año pasado el 90.6 por ciento de amparos promovidos en su contra por los contribuyentes, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2021 se promovieron un total de 3 mil 10 amparos contra el SAT, de los cuales el organismo ganó dos mil 726 y solamente perdió 284, según reporta El Sol de México, Como reportamos en El Contribuyente, durante el primer semestre de 2021 el fisco ganó 1,193 de un total de 1,312 juicios de amparo y sólo perdió 119, esto es 9.1 por ciento, según datos de la SHCP. En este contexto, Hacienda detalló que los juicios ganados por el fisco mexicano se dividen en tres categorías: primera instancia, segunda instancia y definitivos. Juan Pacheco del Río, socio director del despacho De la Paz-Costemalle, explicó a El Sol de México que los juicios son promovidos ante un juez, cuyo proceso puede resolverse en una primera instancia, que concluye una vez que se tiene una resolución, o en una segunda instancia, que es cuando el caso vuelve a ser sometido a una revisión para obtener un segundo fallo. Si al finalizar estas etapas no hay algún acuerdo entre el SAT o el contribuyente se puede promover el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En este contexto, de enero a diciembre del año pasado se emitieron 23 mil 81 juicios en primera instancia que en conjunto representaron un monto de 193 mil 214.5 millones de pesos, señala dicho medio. Por otra parte, de enero a septiembre pasado, se reportaron 2,032 juicios de amparo, de los cuales el SAT ganó 1,855 de ellos, es decir, 91 por ciento. En tanto, la autoridad fiscal perdió sólo en 183 de los casos, lo que representó 9% del total de amparos presentados en el periodo. “El miedo de ser embargado o pagar grandes multas ante el SAT se apoderó de los clientes, sobre todo porque hubo grandes empresas que perdieron sus casos u otras que los quieren seguir peleando como Grupo Elektra”, dijo Luis Medina, analista fiscal.

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