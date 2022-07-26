La Amafore recomienda no cambiar de Afore por ahora debido a la inflación elevada y al aumento de las tasas de referencia bancarias. Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de A...

La Amafore recomienda no cambiar de Afore por ahora debido a la inflación elevada y al aumento de las tasas de referencia bancarias. Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), advirtió que, ante las fuertes minusvalías que se han presentado en lo que va de 2022, los trabajadores con cuenta de Afore que ya se pensionaron o que se cambiaron de administradora tuvieron impacto en su ahorro. La Consar informó la semana pasada que de enero a junio las Afores acumularon minusvalías por 360 mil 989 millones de pesos y tan solo en sexto mes del año dichas minusvalías fueron por 116 mil 965 millones de pesos. Esto sin contar que seguirá la volatilidad en los mercados accionarios, por lo que no es momento para que los trabajadores realicen traspasos de su cuenta o retiros de dinero, destacó la Asociación Mexicana de Afores (Amafore). "Traten de no hacer retiros, de no hacer movimientos que provoquen que esas minusvalías sí se vuelvan pérdidas, manténganse tranquilos esperando que los mercados se recuperen; en el largo plazo siempre estamos ganando dinero para los trabajadores", indicó Amafore.

Por esto no debes cambiar de Afore por ahora

A causa de la inflación elevada y el aumento de las tasas de referencia bancarias para contrarrestarla, el periodo de minusvalías o pérdidas por el que atraviesan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) podría extenderse meses. “El periodo de volatilidad va a continuar más con los altos niveles de inflación que estamos viendo en todo el mundo. Esto seguirá generando incrementos de tasa de interés de los gobiernos centrales y por lo tanto minusvalías en los portafolios de bonos”, declaró Bernardo González, titular de la Amafore. De acuerdo con datos de la Consar, en la primera mitad del año, 1.8 millones de trabajadores se han cambiado de Afore.

“Estos movimientos de coyuntura, de corto plazo no tienen efectos permanentes en los ahorros de los trabajadores excepto cuando los trabajadores hacen movimientos en periodos de volatilidad y ahí es por eso que decimos que traten de no hacer retiros, de no hacer movimientos que provoquen que esas minusvalías sí se vuelvan pérdidas”, advirtió González en el marco del 25 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Debido a esto es que González le pide a la gente que mantenga la tranquilidad, y que por el momento no mueva su Afore, al igual que aseguró que los periodos de crecimiento serán mayores a un año por lo que no conviene realizar el movimiento ahora.

“Mientras la gente se mantenga en tranquilidad, esperando que el mercado se recupere ya vimos que hay períodos de crecimiento iguales a 45 meses, los minusvalías son de 8 meses, ese es el mensaje de tranquilidad que debe tenerse”, afirmó.