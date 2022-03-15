Si el estímulo adicional sobre la gasolina y el diésel se mantiene el resto del año, el costo estimado para la SHCP sería de 330 mil millones de pesos, equivalentes a 5.36% de los ingresos presupuestarios del 2022. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó los montos del estímulo fiscal complementario que se le otorga a las gasolinas, debido al aumento de precios del combustible. De acuerdo con Banco Base, en caso de que la SHCP determine mantener los estímulos adicionales sobre las gasolinas y el diésel por el resto del año, le costaría aproximadamente 330 mil millones de pesos. “Suponiendo que el estímulo adicional sobre la gasolina y el diésel se mantiene el resto del año, el costo estimado sería de 330,000 millones de pesos, equivalentes a 5.36% de los ingresos presupuestarios del 2022, o bien a 1.26% del PIB”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base. Además, dijo que se espera que este estímulo, que es otorgado a los importadores y productores, sea trasladado a lo largo de la cadena de suministro y, por lo tanto, resulte en menores precios para los consumidores. De acuerdo con El Economista, por la gasolina Magna se dejará de recaudar 5.4917 pesos por litro de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), al tiempo que se otorgará un estímulo fiscal complementario por 3.8741 pesos por litro. En tanto, por la gasolina Premium, que por primera vez tiene un estímulo fiscal de 100%, se dejará de recaudar 4.6375 pesos por litro, y el beneficio complementario significará 2.7480 pesos. En lo que se refiere al diésel, se dejarán de recaudar 6.0354 pesos por litro, mientras que el estímulo fiscal complementario costará 5.2380 pesos. La SHCP fijó el pasado viernes en 100 por ciento el estímulo fiscal a la gasolina Premium y lo mantiene en el mismo porcentaje para la de bajo octanaje y el diésel durante la semana del 12 al 18 de marzo. Esta medida permite que los consumidores no paguen los casi seis pesos por litro que corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pues en caso de cobrarse el impuesto real sobre las gasolinas el precio al público estaría alrededor de los 30 pesos. La semana pasada, el gobierno federal publicó un decreto para dar estímulos fiscales adicionales a las gasolinas y el diésel, con el objetivo de evitar gasolinazos, derivados de los incrementos acelerados de los precios del petróleo a causa del ataque de Rusia a Ucrania. “Durante las primeras semanas del 2022, los precios han tenido incrementos adicionales debido a las tensiones geopolíticas en Europa del Este y en el Medio Oriente. Los precios de los combustibles automotrices se encuentran relacionados con los precios internacionales de los combustibles y el crudo, así como con el tipo de cambio, por lo que el incremento de estos elementos ha propiciado el aumento de los estímulos aplicables a estos combustibles, pudiendo alcanzar 100% de las cuotas”, señala el decreto.