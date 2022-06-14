El estándar técnico de la versión 4.0 indica que el lugar de expedición es el atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del CFDI Los contribuyentes que tengan más ...

El estándar técnico de la versión 4.0 indica que el lugar de expedición es el atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del CFDI Los contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento y emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o factura electrónica deberán señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Esto lo establece el artículo 29-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación (CFF). En este contexto, IDC Online publicó un artículo en el que se indica cuál es el código postal que debe anotar el emisor en la versión 4.0 del CFDI en caso de tener sucursales. Para indicar cuál es el código postal que se debe poner en el CFDI, en el artículo se exponen las siguientes consideraciones:

Estándar técnico del CFDI 4.0

El estándar técnico de la versión 4.0 indica que el lugar de expedición es el atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).

Guía de llenado de los CFDI

La guía de llenado de los CFDI precisa que debe anotarse el lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o sucursal). Sin embargo, en la guía se aclara que cuando se emita un comprobante fiscal en una sucursal, debe registrarse el código postal de esta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal.

Preguntas y respuestas del SAT

Esto mismo se visualiza en las preguntas y respuestas del SAT, tal y como se muestra a continuación: Si tengo varias sucursales, pero mis sistemas de facturación se encuentran en la matriz ¿Qué código postal debo registrar en el campo lugar de expedición en el CFDI? En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de ésta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal. Por todo lo anterior, IDC Online indicó que debe cuidarse que el CFDI sea expedido correctamente tomando en cuenta en donde se está emitiendo.