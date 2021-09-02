Más de 2.8 millones de trabajadores ya no están en outsourcing y sus salarios aumentaron en 14%. Tras la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, más de dos millones 800 mil trabajadores han ...

Más de 2.8 millones de trabajadores ya no están en outsourcing y sus salarios aumentaron en 14%. Tras la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, más de dos millones 800 mil trabajadores han salido del esquema de subcontratación. Además, de acuerdo con Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario promedio de estos trabajadores subió en 14%. Para Alacalde, esto confirma que la subcontratación se utilizaba como esquema para evadir responsabilidades laborales de verdaderos patrones. Esta práctica, conocida como subregistro, consiste en dar de alta a un trabajador ante el IMSS con un salario menor al que recibe realmente. De acuerdo con el Instituto, el subregistro ocasionaba una pérdida de recaudación de 21 mil millones de pesos al año.

Seguirán inspecciones laborales

Durante la presentación del estudio *El Efecto del Programa Jóvenes Construyendo durante la Pandemia,*Alcalde también habló sobre el impacto a futuro que tendrá la reforma. Específicamente, con el nuevo método de reparto de utilidades que empezará en 2022 y la mejora en general de los derechos de los trabajadores. Ahora, la STPS, el IMSS, SAT e Infonavit empezarán el proceso de coordinación para detectar incumplimiento de la reforma en el sector laboral y fiscal. Para este año, la meta de la STPS es realizar 40 mil inspecciones laborales. Además de enfocarse en la subcontratación, las inspecciones vigilarán condiciones de trabajo y seguridad de los mineros, combate al trabajo infantil y condiciones sanitarias. Con información de El Financiero y El Economista https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/23/una-buena-de-la-4t-salen-28-millones-de-trabajadores-del-outsourcing-y-su-salario-sube-14-por-ciento/ https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/No-vamos-a-quitar-el-dedo-del-renglon-en-la-vigilancia-del-outsourcing-STPS-20210923-0112.html

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