Para solucionar los problemas de las pérdidas fiscales en la declaración anual de las personas morales, la autoridad fiscal recientemente emitió algunas recomendaciones. La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales correspondiente al ejercicio fiscal 2021 es el último día de marzo. Sin embargo, la declaración viene prellenada y esto genera una serie de problemas relacionados con las pérdidas fiscales, según reporta el portal Fiscalia. En un artículo explica que los problemas relativos a la imposibilidad de reflejar las pérdidas correctamente, derivan de que esta información se toma de las declaraciones anuales de ejercicios anteriores, lo que implica que, si la información no fue correctamente declarada, esta no será correctamente cargada en la declaración anual de 2021. Para solucionar estos problemas, el artículo indica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento titulado Declaración anual para personas morales 2021. Preguntas frecuentes, en el que se abordan algunas recomendaciones. Las preguntas que tienen relación con las pérdidas fiscales son las siguientes: 22. En la declaración anual del ejercicio 2021, no se visualizan las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, las cuales fueron declaradas correctamente en el ejercicio 2020 ¿Cómo puedo visualizarlas en mi declaración? Respuesta: En la pregunta ¿tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar? ubicada en el apartado de “determinación”, deberás de volver a dar respuesta a dicha pregunta seleccionando alguna de las opciones conteste “no” y después conteste “si”, esto hará que se actualice la información precargada de los importes de pérdidas fiscales pendientes de aplicar. Nota: En caso de que tengas una declaración guardada sin enviar (declaración temporal) del ejercicio 2021, deberás eliminarla, asimismo borra el historial, cookies y cache, para que se actualice la precarga de la información. 23. En la declaración anual del ejercicio 2019, obtuve como resultado una pérdida fiscal la cual no se refleja en mi declaración 2021 ¿Cómo puedo aplicarla en mi declaración? Respuesta: Si en la declaración anual 2019 tu resultado fue una pérdida fiscal, deberás verificar si ésta quedo registrada en el campo “Pérdida fiscal del ejercicio”, ubicado en el apartado de determinación del impuesto, en caso de que no la veas reflejada en este campo y en su lugar observes el campo “Utilidad fiscal del ejercicio” “0”, realiza el siguiente procedimiento para que tu pérdida del ejercicio 2019 se precargue en la declaración 2021:

Presenta una declaración complementaria de modificación del ejercicio 2019, sin que modifiques ningún dato, a fin de que se corrija el resultado obtenido y se muestre el monto de tu pérdida en el campo “Pérdida fiscal del ejercicio”.

Espera 24 horas para que la información de tu declaración 2019, se vea reflejada en la declaración 2020.

Posteriormente, presenta una declaración complementaria de modificación del ejercicio 2020, contesta “Sí” a la pregunta ¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar? ubicada en el apartado de “Determinación”

Se habilitará el campo “Pérdida de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio” el cual contendrá un botón de “Captura”, selecciónalo y se habilitará un apartado donde debes registrar el importe actualizado de tus pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para que se generen los saldos remanentes pendientes de aplicar de tus pérdidas fiscales.

Realiza el envío de tu declaración, espera 24 horas para que la información de tu declaración 2020, se vea reflejada en la declaración 2021.

Posteriormente, ingresa a presentar tu declaración anual 2021, en la cual ya se precargará el importe de tus pérdidas fiscales.

Nota: En caso de que tengas una declaración guardada sin enviar (declaración temporal) del ejercicio 2021, deberás eliminarla, asimismo borra el historial, cookies y cache, para que se actualice la precarga de la información. 24. En la declaración anual del ejercicio fiscal 2021, no puedo aplicar el importe de mis pérdidas fiscales de ejercicios anteriores ¿Qué puedo hacer para aplicarlas? Respuesta: Deberás contestar “Sí” a la pregunta “¿Tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar?” con ello se habilitará el campo “Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio” el cual contará con un botón de “Captura”, al seleccionarlo, se habilitará un apartado que contendrá precargado los importes de las pérdidas registradas en la declaración del ejercicio 2020, en caso de que hayas omitido declarar estos importes, deberás presentar una declaración complementaria de modificación del ejercicio 2020, con el fin de que los registres en dicha declaración y con ellos se precarguen los remanentes de tus pérdidas en la del ejercicio 2021.