Será el próximo 18 de junio cuando se realice la audiencia en que la jueza determinará si concede o no la suspensión definitiva a Mary Kay. La empresa de cosméticos Mary Kay obtuvo la primera suspensión provisional contra el paquete de reformas que regulan el outsourcing o subcontratación laboral. La jueza a cargo fue María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, del Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, en el estado de Nuevo León. La empresa impugnó la reforma el 7 de junio pasado. Por tanto, Mary Kay podría seguir con la subcontratación de sus vendedores de la forma en que lo venía haciendo, en términos de la legislación vigente hasta entonces. Esto, argumentó la jueza, porque “los contratos que tiene celebrada la parte quejosa se llevaron a cabo bajo el imperio de las leyes que se encontraban en vigor al momento de su celebración, los cuales cumplían con la normatividad vigente, y eran permitidos”. La administración pública tendrá un plazo mayor para contratar a los trabajadores que actualmente emplean en la modalidad de outsourcing, hasta el 1 de enero de 2022. Por el contrario, a las empresas de la iniciativa privada se les otorgó un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la reforma. Esto, dice la jueza, podría contravenir los artículos 1 y 4 de la Constitución Mexicana, que versan sobre la igualdad ante la ley. Será el próximo 18 de junio cuando se realice la audiencia en que la jueza determinará si concede o no la suspensión definitiva a Mary Kay.

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