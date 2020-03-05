Te decimos en qué consisten las nuevas modificaciones a los catálogos de CFDI 3.3. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 3.3. Te decimos de qué se tratan. Esta vez, el SAT actualizó los siguientes catálogos: c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados La versión de este catálogo se actualiza a la 48.0. Además, añadieron siete patentes que entraron en vigor hoy 5 de marzo:
|c_Aduana
|Patente
|Ejercicio
|Cantidad
|7
|6128
|2020
|999999
|16
|1791
|2020
|999999
|16
|1798
|2020
|999999
|42
|1798
|2020
|999999
|43
|1817
|2020
|999999
|43
|3818
|2020
|999999
|47
|1791
|2020
|999999
c_PatenteAduanal, con los números de patente aduanal La versión de este catálogo se actualiza a la 38. Las patentes aduanales adicionadas son:
|c_PatenteAduanal
|Fecha inicio de vigencia
|1791
|19/12/2019
|1798
|05/02/2020
|6128
|08/05/2019
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