Te decimos en qué consisten las nuevas modificaciones a los catálogos de CFDI 3.3. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial una actualización a lo...

Te decimos en qué consisten las nuevas modificaciones a los catálogos de CFDI 3.3. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 3.3. Te decimos de qué se tratan. Esta vez, el SAT actualizó los siguientes catálogos: c_NumPedimentoAduana, que contiene el catálogo de números de pedimento operados La versión de este catálogo se actualiza a la 48.0. Además, añadieron siete patentes que entraron en vigor hoy 5 de marzo:

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad 7 6128 2020 999999 16 1791 2020 999999 16 1798 2020 999999 42 1798 2020 999999 43 1817 2020 999999 43 3818 2020 999999 47 1791 2020 999999

c_PatenteAduanal, con los números de patente aduanal La versión de este catálogo se actualiza a la 38. Las patentes aduanales adicionadas son:

c_PatenteAduanal Fecha inicio de vigencia 1791 19/12/2019 1798 05/02/2020 6128 08/05/2019

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