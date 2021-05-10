La pandemia por Covid-19 ha mostrado los déficits financieros que tienen los países de la región. Un informe realizado por las Naciones Unidas, por la Comisión Económica para América Latina y el Ca...

La pandemia por Covid-19 ha mostrado los déficits financieros que tienen los países de la región. Un informe realizado por las Naciones Unidas, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe titulado “La pandemia provoca aumento en los niveles de endeudamiento de los países de la región y pone en peligro la reconstrucción sostenible y con igualdad”, estima que se debe llevar a cabo cinco medidas políticas para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, asegura que el Covid-19 ha magnificado las brechas estructurales de los países de la región, ampliando sus necesidades financieras para afrontar la emergencia, lo que asegura aumentar de manera sostenida los niveles de endeudamiento; peligrando su pronta recuperación además de su capacidad para una reconstrucción sostenible y con igualdad. Asimismo, asegura que el Covid-19 ha magnificado las brechas estructurales de los países de la región, ampliando sus necesidades financieras para afrontar la emergencia, lo que asegura aumentar de manera sostenida los niveles de endeudamiento; peligrando su pronta recuperación además de su capacidad para una reconstrucción sostenible y con igualdad.

Medidas propuestas por el CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proponen las siguientes cinco medidas:

Una de las políticas propuestas es la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados por medio de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia los países en desarrollo.

La segunda medida se refiere al fortalecimiento de la cooperación regional para que puedan aumentar su capacidad de préstamo de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales para estrechar sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo.

La tercera medida propone el acceso a un mayor financiamiento que deberá complementarse con una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, incluyendo la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana además de una agencia multilateral de calificación crediticia.

La cuarta medida consiste en proporcionar a los países en desarrollo un conjunto de instrumentos innovadores para aumentar su capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento a futuro.

La quinta medida propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda mediante una estrategia de financiamiento para el correcto desarrollo hacia un futuro mejor.

Conseguir liquidez en plena sequía

Una manera fácil y rápida de conseguir liquidez es a través de solicitar préstamos personales en diferentes tipos de financieras. Solicitar un préstamo personal en una financiera supone diferentes tipos de ventajas, entre las que se destacan las siguientes:

Rápido: en menos de 48 horas se obtiene el préstamo que se solicita en la cuenta bancaria personal.

en menos de 48 horas se obtiene el préstamo que se solicita en la cuenta bancaria personal. Fácil: se solicitan a través de Internet, en simples pasos y sin requisitos imposibles de acceder.

se solicitan a través de Internet, en simples pasos y sin requisitos imposibles de acceder. Sin papeleo: el papeleo que solicitan las entidades bancarias no es requerido por las empresas financieras, lo que posibilita un acceso por mayor parte de la ciudadanía.

Los préstamos personales de Moneyman, por ejemplo, son una de las mejores alternativas que tienen los ciudadanos que no pueden obtener liquidez en entidades bancarias debido a lo engorroso que son y a la multiplicidad de papeles que requieren para su otorgación.