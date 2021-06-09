La Procuraduría Fiscal de la Federación está aplicando auditorías a las empresas que se beneficiaron fiscalmente por outsourcing. La semana pasada, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) anu...

La Procuraduría Fiscal de la Federación está aplicando auditorías a las empresas que se beneficiaron fiscalmente por outsourcing. La semana pasada, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) anunció que perseguirá a las empresas que utilizaron esquemas de subcontratación con evasión fiscal antes de la entrada en vigor de la reforma al outsourcing. De acuerdo con la institución, se detectaron casos de evasión fiscal que se castigarán penalmente. También explicó que la PFF lleva años trabajando con el IMSS y la STPS en estos casos, y que los primeros ya se están llevando a juicio:

Los despachos, grupos, empresas, que se dedican o se dedicaron a realizar proponer, planear, o ejecutar actos de simulación, de subcontratación que generen evasión fiscal, serán y están ya siendo perseguidas por delincuencia organizada, delincuencia organizada porque eso es lo que son , son grupos criminales organizados, estructurados, profesionalizados y sofisticados y para eso existe la Ley Federal contra Delincuencia Organizada.

A inicios de mayo, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que la reforma al outsourcing es persecutoria, pues se incluye una calificativa adicional en el Código Fiscal de la Federación (CFF), con la cual la persona que defraude vía outsourcingo vía servicios especializados podría hacerse acreedor a hasta 13 años y medio de prisión.

Persiguen a empresas para que paguen impuestos

Además de castigos penales, la Procuraduría Fiscal también busca que las empresas que se beneficiaron por la subcontratación paguen sus impuestos. Según reporta Reforma, esta semana Carlos Romero Aranda dijo que se están aplicando auditorías a las empresas. Estas investigaciones se enfocarán en los últimos cinco años. Con la entrada en vigor de la reforma, varias empresas están buscando la forma de regularizarse; sin embargo, esto no significa que no tendrán que pagar impuestos generados anteriormente. Así, Romero Aranda aseguró que después de las auditorías, la PFF presentará querellas contra las empresas. Con información de Reforma https://www.reforma.com/cobraran-adeudos-por-outsourcing/ar2198454

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