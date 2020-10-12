Algunos contribuyentes en el Estado de México han esperado más de siete meses para conseguir una cita con la autoridad fiscal.

Algunos contribuyentes en el Estado de México han esperado más de siete meses para conseguir una cita con la autoridad fiscal.

Los problemas para conseguir cita con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la pandemia no terminan. A inicios de agosto, el SAT detectó irregularidades en la asignación de citas, principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas y para la inscripción de nuevas empresas, es decir, alta de personas morales. En ese momento, el fisco dijo que estas irregularidades estaban relacionadas con la venta o gestión indebida de las citas. De acuerdo con especialistas, estos problemas suceden desde hace años; sin embargo, la pandemia hizo que se dispararan. Este es solo uno de los problemas que los contribuyentes enfrentan. Otro ejemplo: de acuerdo con Víctor Torres Ruiz, presidente del Colegio de Contadores de Ciudad Juárez, es que el SAT se tarda hasta 90 días en dar una cita para tramitar la e.firma. Así, ha sido casi imposible conseguir citas con el SAT durante la pandemia.

En el Estado de México tardan hasta 7 meses

Ahora, los contribuyentes del Estado de México son los que no pueden conseguir citas con el fisco. Según reporta El Sol de Toluca, el sitio oficial del SAT no responde a las solicitudes de horario de los contribuyentes. Entonces, en primer lugar, no se puede agendar una cita. Además, una cita no garantiza que el contribuyente sea atendido inmediatamente en las oficias del fisco. Debido a esto, los contribuyentes deben esperar y exponerse al COVID-19. Ante este escenario, algunos contribuyentes prefieren ir desde temprano a las oficinas para ver si consiguen realizar sus trámites. En algunos casos, los contribuyentes han tenido que esperar hasta siete meses para conseguir cita con el fisco. Como ya vimos, esto propicia la venta de citas por parte de personal del SAT.

La defensa del SAT

De acuerdo con el fisco, durante el periodo del 24 de agosto al 8 de septiembre, uno de cada cuatro contribuyentes (24%) no se presentó a su cita para la atención de algún tramite o servicio ante el organismo, por lo que el SAT exhortó mediante un comunicado que estas citas deben cumplirse. Las entidades de federativas con mayor porcentaje de abandono de citas (más del 26%) son:

Coahuila

Durango

Sonora

Sinaloa

Puebla

Nuevo León

Estado de México

Veracruz

El órgano recaudador señaló que los contribuyentes pueden cancelar las citas con antelación, a fin de que estos espacios sean aprovechados por otros. Con información de El Sol de Toluca https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/dificil-el-agendar-una-cita-en-el-sat-5867628.html https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/mexiquenses-esperan-hasta-siete-meses-para-una-cita-del-sat-5871436.html TAMBIÉN TE PUEDE INTEREASR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-no-debe-condicionar-la-devolucion-de-saldo-a-favor-y-pago-de-lo-indebido-de-un-mismo-ejercicio/

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