La primera versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020 prevé la reforma a una regla para modificar la forma de realizar el pago de derechos sobre minería.

La primera versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020 prevé la reforma a una regla para modificar la forma de realizar el pago de derechos sobre minería.

El 4 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, primera versión anticipada.

Cambios a una regla de la RMF para 2020

El documento tiene una página y prevé la reforma a una regla para modificar la forma de realizar el pago de derechos sobre minería. La regla de la RMF para 2020 a reformar quedaría de la siguiente manera: 2.11.2. Forma de realizar el pago de derechos sobre minería Los contribuyentes que de conformidad con el Título II, Capítulo XIII de la LFD se encuentren obligados al pago de los derechos sobre minería, deberán presentar declaración conforme a las fichas de trámite

2/DERECHOS “Declaración del Pago del Derecho sobre Minería”,

3/DERECHOS “Declaración del Pago del Derecho Especial sobre Minería”,

4/DERECHOS “Declaración del Pago del Derecho Adicional sobre Minería” y

5/DERECHOS “Declaración del Pago del Derecho Extraordinario sobre Minería”, contenidas en el Anexo 1-A.

Se tendrá por cumplida la obligación de presentar las declaraciones a que se refiere la presente regla, con el envío de las mismas y efectuado el pago que en su caso corresponda, conforme lo dispuesto en las fichas de trámite referidas en el párrafo que antecede. Los contribuyentes que deban presentar declaraciones complementarias deberán efectuarlas conforme lo establecido en las fichas de trámite citadas en el primer párrafo de esta regla.

Cambios a los anexos de la RMF 2020

El documento también prevé cambios en los anexos 1, 1-A y 23 de la RMF para 2020. Estos cambios están relacionados con la reforma a la regla 2.11.2. El documento indica que la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF 2020 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de noviembre de 2020. Puedes ver la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2020, primera versión anticipada, aquí / Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2020.

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