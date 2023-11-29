La autoridad sólo está revisando si los contribuyentes presentaron la declaración anual antes o después del 2 de octubre, y está haciendo expulsiones del RESICO El lunes 2 de octubre de 2023 fue la...

La autoridad sólo está revisando si los contribuyentes presentaron la declaración anual antes o después del 2 de octubre, y está haciendo expulsiones del RESICO El lunes 2 de octubre de 2023 fue la fecha límite para que las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) cumplieran con las siguientes obligaciones:

Tener activo el Buzón Tributario

Contar con la e.firma activa

Presentar la Declaración anual del ejercicio fiscal 2022.

De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, los contribuyentes que no cumplieron con las obligaciones mencionadas pueden ser sacados del RESICO. El asesor y catedrático indicó que muchos contribuyentes del RESICO presentaron la declaración anual después del 2 de octubre, tal vez por desconocimiento o por querer probar la fuerza de la autoridad.

El SAT está haciendo expulsiones del RESICO

A través de un video, el asesor y catedrático indicó que el SAT sólo está revisando si los contribuyentes presentaron la declaración anual antes o después del 2 de octubre, y está haciendo expulsiones del RESICO. En esos casos, señaló que los contribuyentes reciben una notificación a través del buzón tributario. El especialista dijo que si los contribuyentes tienen argumentos para aludir que cumplieron, antes de o a más tardar el 2 de octubre, pueden aclararlo con la autoridad. “Si hubiera algún error de procedimiento, podría recurrirse a un medio de defensa”, expresó. Pero Beltrán comentó que si el procedimiento se hizo correctamente y no hay ilegalidades, lamentablemente esos contribuyentes estarían en el supuesto de abandono del RESICO. Puedes ver el vídeo de Mario Beltrán aquí / Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2023.