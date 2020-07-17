Para evitar más contagios durante la pandemia, el TFJA y el CJF amplían los plazos para la suspensión de labores. Te decimos las nuevas fechas. Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID...

Para evitar más contagios durante la pandemia, el TFJA y el CJF amplían los plazos para la suspensión de labores. Te decimos las nuevas fechas. Debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, algunas instituciones han elegido posponer sus actividades. Entre ellas se encuentran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Te decimos las nuevas fechas de suspensión de labores.

Para el TFJA

El día de ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo SS/17/2020 por el que se modifica el Acuerdo SS/15/2020, para determinar la prórroga de la suspensión de Actividades Jurisdiccionales del 16 al 24 de julio de 2020. Básicamente, el nuevo acuerdo modifica el anterior en cuanto a la suspensión de actividades. Ahora, "se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el periodo comprendido del 16 al 24 de julio de 2020; por lo tanto, los días comprendidos en dicho periodo se considerarán inhábiles, en la inteligencia de que no correrán plazos ni términos procesales".

Para el CJF

Por otro lado, también se publicó en el DOF el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia. El nuevo acuerdo modifica las fechas establecidas en el acuerdo 13/2020. Básicamente, establece que, con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, solamente se atenderán estos casos:

Trámite y resolución de casos urgentes.

Resolución de casos tramitados físicamente.

Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea".

Suspensión de plazos y términos para casos restantes.

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