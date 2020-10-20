Los ases bajo la manga del gobierno federal para mantener la recaudación son la reforma penal fiscal y la fiscalización a grandes contribuyentes, pero según algunos especialistas podrían ser insufi...

Los ases bajo la manga del gobierno federal para mantener la recaudación son la reforma penal fiscal y la fiscalización a grandes contribuyentes, pero según algunos especialistas podrían ser insuficientes.

Pese a que la economía mexicana sufrió una estrepitosa caída del producto interno bruto (PIB) derivada del confinamiento por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Hacienda logró mantener la recaudación en comparación a años anteriores.

¿Cómo lo logró? De acuerdo a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económicos (IDIC), el SAT logró mantener la recaudación gracias a un conjunto de cambios legislativos recientes y a un crecimiento considerable en la fiscalización a grandes contribuyentes.

Los cambios legislativos que implementaron son:

• La reforma fiscal penal contra factureras. • La eliminación de la compensación universal. • La prohibición de condonaciones de impuestos.

El director del IDIC dijo a El Economista que “con las modificaciones que se han hecho, muchas empresas prefieren evitarse procesos legales y no llevar el asunto a litigios, y por ello han decidido pagar los impuestos que el gobierno considera no han sido erogados; sin embargo, lo que puede ocurrir en los siguientes años es que estos ingresos vayan disminuyendo”.

Otros especialistas, como Alil Álvarez Alcalá, abogada fiscalista, en entrevista con Alto Nivel, comentó que la crecida fiscalización a grandes contribuyentes puede ser un “arma de doble filo”, pues una de las posibles consecuencias de esta estrategia es que las empresas cambien sus planes de inversión. “Los contribuyentes de altos ingresos son sumamente móviles, y pueden mover sus recursos a otros países donde perciban menos riesgos“, dijo.

Por su parte, Raymundo Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey, señaló a El Economista que es creíble el compromiso del gobierno federal para obtener mayor recaudación de grandes contribuyentes. Señaló, además que esto podría incentivar a otros contribuyentes a ponerse al corriente.

Tenorio también piensa que es equivocada la estrategia de apoyarse demasiado en la fiscalización de los grandes contribuyentes. Señala que el gobierno es muy conservador fiscalmente hablando como para implementar una reforma por lo que, como tampoco quiere endeudarse, está esperanzado a que le alcance con los grandes contribuyentes. El especialista cree que es posible que tengamos serios problemas de recaudación en 2022. Que la estrategia de exprimir a las grande empresas va a llegar a su tope y no va a haber más.

“La fiscalización a este rubro de contribuyentes también puede dar señales a otros causantes para que no se atrasen en el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo también el profesor del Tec.

Grandes contribuyentes aún se pueden exprimir más

En concordancia, el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, señaló comparecencia ante la Cámara de Diputados que existe un gran margen para mantener y aumentar la recaudación fiscal a través del combate de evasión fiscal. También, en el mismo tenor, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, señaló que sólo han revisado a 627 de los 11 mil 980 grandes contribuyentes que hay registrados.

Carlos Brown, codirector del Instituto del Sur Urbano, dijo a El Economistaque si bien es verdad que los grandes contribuyentes son quienes más aportan al erario público, no aportan lo que les corresponde debido a la desigualdad económica que impera en el país; si bien la tasa de ISR a empresas es del 30%, algunas grandes compañías pagan a despachos contables y de abogados, para implementar estrategias que les permitan pagar tasas menores al 10%.

Brown señaló la existencia de dificultades potenciales adicionales para esta estrategia, como que los grandes contribuyentes interpongan medios de defensa, lo que haría que esta recaudación no sea inmediata, sino hasta que un tribunal resuelva los casos. Así, el especialista exhortó a las autoridades a tapar los huecos legales que pueda haber, como por ejemplo la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva que pagan las grandes empresas.

Los analistas explicaron que es necesario apoyarse de una reforma fiscal, no sólo para aumentar la recaudación, sino también para mejorar el sistema tributario mexicano.

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Con información de El Economista y Alto Nivel.

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