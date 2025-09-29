Haz tu testamento y evita conflictos: protege tu patrimonio, define tutelas y deudas

Hay ciertos temas que socialmente pueden llamarse “innombrables”, tópicos que la mayoría de las familias en México prefieren evitar porque aluden a la ausencia de un ser querido. Son asuntos que generan incomodidad incluso al discutirlos, mucho más al ejecutarlos, bajo la creencia de que “hay tiempo de sobra” o “falta mucho”. Uno de ellos es el trámite del testamento.

La mayoría de las personas sabe qué es un testamento, su importancia y los beneficios de planear a tiempo, algo que históricamente cuesta trabajo en México, ya sea en materia de ahorro, previsión o planeación a largo plazo. En el caso del testamento, es la única manera segura y legal en la que una persona dicta cómo se distribuirán sus bienes tras su fallecimiento, con el objetivo de evitar disputas familiares y cumplir su voluntad.

Tan solo en México, y de acuerdo con una encuesta de Creditaria, el 90% de los encuestados considera muy importante tener un testamento, y aunque saben con qué profesional acudir, el 70% no lo ha realizado por desidia, mientras que el 44% lo percibe costoso.

Es importante recordar que tramitar un testamento no solo abarca bienes materiales: también puede incluir la designación del cuidado de menores o mascotas, la administración de deudas o incluso de un negocio o empresa.

Según el Gobierno Federal, solo entre el 2 y el 5% de la población ha formalizado su testamento, lo que genera serios inconvenientes a mediano y largo plazo, sobre todo legales y familiares. Para muestra: en 2023, y de acuerdo con el INEGI, más del 50% de las personas que fallecieron no tenían testamento, lo que dejó a sus familias en situaciones vulnerables y enfrentando largos procesos legales. Ese mismo año se registraron más de 190,000 juicios sucesorios intestamentarios.

Actualmente en México existe un sector de la población que considera el testamento poco relevante, ya sea por la falta de bienes o por cuestiones socioeconómicas. De hecho, según el Gobierno Federal, cerca del 20% de quienes tramitan testamento pertenecen a sectores medio-altos y altos.

Aunque pareciera un trámite sin importancia, no hacerlo a tiempo y en forma —sin importar el valor de los bienes a heredar— es una bomba de tiempo que tarde o temprano provoca problemas.

En México, los conflictos legales familiares son frecuentes y suelen ser prolongados, costosos y desgastantes, especialmente cuando no hay testamento. Entre los problemas más comunes están los desacuerdos sobre la valoración de bienes, la interpretación de la voluntad del fallecido o el descubrimiento de deudas y obligaciones que los herederos deben asumir.

Según el portal abogacia.com, en los últimos años los conflictos legales familiares han aumentado hasta un 30%, siendo la falta de testamento una de las principales causas.

Tal es la relevancia del tema que cada año, en septiembre —y en algunos años también en octubre—, las autoridades en conjunto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano impulsan la campaña Mes del Testamento. El objetivo es promover la cultura testamentaria en México mediante descuentos y facilidades. Según El Economista, en 2024 los trámites superaron los 70,000 durante la campaña, frente a los 10,000 a 15,000 trámites habituales de un mes normal, lo que demuestra el éxito de la iniciativa.

Tener un testamento se considera un seguro para la persona y sus seres queridos, y es parte de la planificación familiar recomendada por los expertos.

Dr. H.C. Sergio Alberto Morales Zaldivar

Emprendedor y Conferencista