Procuraduría pone a deposición de los contribuyentes varias herramientas en la plataforma Kabil. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) acaba de poner en operación la nueva plat...

Procuraduría pone a deposición de los contribuyentes varias herramientas en la plataforma Kabil. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) acaba de poner en operación la nueva plataforma Kabil para la asesoría fiscal de los contribuyentes. A continuación explicamos algunas de las herramientas de Kabil:

Prodebot

Una de las más importantes es Prodebot, un asistente virtual para atender dudas o problemáticas en materia fiscal, a través de mensajería capaz de mantener una conversación permanente con los usuarios. Ofrece respuestas preestablecidas con base en preguntas previamente analizadas y estipuladas para su funcionamiento.

Cultura contributiva

Son dos obras digitales interactivas que tienen como propósito fomentar la cultura contributiva en las nuevas y futuras generaciones, buscando sensibilizar a las niñas, niños y jóvenes respecto de la importancia que tiene el cumplir con una obligación cívica, moral, ética y constitucional de aportar una parte de nuestro patrimonio a través del pago del impuesto para obtener bienes y servicios públicos, así como la importancia que tienen sus derechos y garantías como pagadoras y pagadores de impuestos. Puedes descargar las dos obras en este enlace.

Tutoriales de servicios

Tutoriales de orientación de cómo requisitar una solicitud para que Prodecon brinde sus servicios. Permite a los pagadores de impuestos conocer de manera sencilla y clara los pasos que deben seguir al solicitar cualquiera de los servicios utilizando los formatos descargables en su página de internet.

Estos son los tutoriales disponibles:

Asesoría.

Quejas y reclamaciones.

Representación y defensa legal.

Acuerdos conclusivos.

Consulta especializada.

Tutoriales de escritos

Tutoriales de orientación de cómo elaborar un escrito libre en materia tributaria. Permite a los pagadores de impuestos conocer de manera sencilla y clara los pasos que deben seguir al solicitar cualquiera de los servicios que ofrece Prodecon, a través de la elaboración de un escrito libre.

Los tutoriales cubren los mismos temas que los de servicios.

Formularios de escritos

Formatos para solicitar los servicios que brinda Prodecon, así como formularios de diversos escritos, solicitudes y medios de defensa que pueden utilizar los contribuyentes para proteger sus derechos.

Sirven de apoyo en defensa de los derechos de los pagadores de impuestos como consulta didáctica o de orientación en relación con los servicios que brinda Prodecon, sin que ésta sustituya la labor de los especialistas en la materia tributaria.

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