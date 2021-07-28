En el extraordinario pretendía votarse una prórroga a los plazos del decreto que reforma diversas leyes en torno al outsourcing, o subcontratación laboral. El senador morenista Ricardo Monreal info...

En el extraordinario pretendía votarse una prórroga a los plazos del decreto que reforma diversas leyes en torno al outsourcing, o subcontratación laboral. El senador morenista Ricardo Monreal informó que el periodo extraordinario que propuso para prorrogar los plazos contenidos en el decreto que reformó diversas leyes en materia de subcontratación laboral no alcanzó la mayoría calificada necesaria, consistente en dos terceras partes los votos. En la votación, que obtuvo 20 votos a favor y 12 en contra, la propuesta no contó con el respaldo de los legisladores petistas de la comisión permanente. Otros asuntos que se pensaba votar en el periodo extraordinario son el desafuero del ex diputado morenista Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores de edad, así como el desafuero de Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo (PT).

#EnVivo Les comparto mis comentarios después de que finalizó la sesión de la Comisión Permanente de este día en el @senadomexicano. https://t.co/fwBvfvR9DJ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 28, 2021

Al ser cuestionado sobre el voto en contra de los legisladores del PT, aliados tradicionales de Morena, Monreal dijo que los respetaba, pues no era quién para cuestionar su estrategia. Según el legislador, la oportunidad para prorrogar los plazos aún no ha desparecido, por lo que continuará intentando llegar a un acuerdo para obtener los votos necesarios. El PT se ha manifestado fuertemente en contra, como sucede con Alejandra León Gastelúm, senadora petista que dijo lo siguiente: “Hace patente que es un acto de linchamiento carente de elementos técnicos, jurídicos y probatorios… Nos encontramos en la consolidación de un proceso espurio plagado de irregularidades que busca consumar la venganza política mediante el uso de las instituciones e interpretaciones a modo de la ley”.

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