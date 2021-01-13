Del al 18 al 29 de enero el SAT ampliará sus horarios de atención en los estados con semáforos epidemiológicos en verde o amarillo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó hoy que debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, del 18 al 29 de enero abrirán sus oficinas para la atención de los contribuyentes de acuerdo al semáforo epidemiológico de cada entidad federativa. El horario de atención durante esta semana, del 11 al 15 de enero, seguirá siendo de las 10 a las 14 horas. Durante las dos semanas que duren los nuevos horarios, aquellas entidades federativas cuyo semáforo epidemiológico esté en rojo o naranja tendrán horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Es decir, en éstas no habrá ningún cambio. Sin embargo, las entidades federativas con semáforos en amarillo o verde tendrán una ampliación de horarios de atención, quedando de lunes a jueves de 10 a 16 horas, y los viernes de 10 a 15 horas.
#ComunicadoSAT SAT informa los horarios de atención de las próximas semanas. pic.twitter.com/hsGw2fhXEs
— SATMX (@SATMX) January 13, 2021
Éste será el semáforo que considerará el SAT
Si bien el semáforo epidemiológico se actualiza semana con semana, dependiendo de algunas variables, entre las que destaca el nivel de ocupación hospitalaria, el SAT tomará en cuenta una solo semáforo para cada entidad federativa durante las próximas dos semanas.
Entidades federativas en rojo:
Baja California
Ciudad de México
Guanajuato
Estado de México
Morelos
Entidades federativas en anaranjado:
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán
Zacatecas
Entidades federativas en amarillo:
Aguascalientes
Baja California Sur
Quintana Roo
Veracruz
Entidades federativas en verde:
Campeche
Chiapas
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