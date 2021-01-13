Del al 18 al 29 de enero el SAT ampliará sus horarios de atención en los estados con semáforos epidemiológicos en verde o amarillo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó hoy que de...

Del al 18 al 29 de enero el SAT ampliará sus horarios de atención en los estados con semáforos epidemiológicos en verde o amarillo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó hoy que debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, del 18 al 29 de enero abrirán sus oficinas para la atención de los contribuyentes de acuerdo al semáforo epidemiológico de cada entidad federativa. El horario de atención durante esta semana, del 11 al 15 de enero, seguirá siendo de las 10 a las 14 horas. Durante las dos semanas que duren los nuevos horarios, aquellas entidades federativas cuyo semáforo epidemiológico esté en rojo o naranja tendrán horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Es decir, en éstas no habrá ningún cambio. Sin embargo, las entidades federativas con semáforos en amarillo o verde tendrán una ampliación de horarios de atención, quedando de lunes a jueves de 10 a 16 horas, y los viernes de 10 a 15 horas.

#ComunicadoSAT SAT informa los horarios de atención de las próximas semanas. pic.twitter.com/hsGw2fhXEs — SATMX (@SATMX) January 13, 2021

Éste será el semáforo que considerará el SAT

Si bien el semáforo epidemiológico se actualiza semana con semana, dependiendo de algunas variables, entre las que destaca el nivel de ocupación hospitalaria, el SAT tomará en cuenta una solo semáforo para cada entidad federativa durante las próximas dos semanas.

Entidades federativas en rojo:

Baja California

Ciudad de México

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Entidades federativas en anaranjado:

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Entidades federativas en amarillo:

Aguascalientes

Baja California Sur

Quintana Roo

Veracruz

Entidades federativas en verde:

Campeche

Chiapas

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