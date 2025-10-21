Un hombre fue detenido en Monterrey tras ser sorprendido realizando pintas en las oficinas del SAT. Las cámaras del C4 permitieron su rápida captura por policías municipales Ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se salvó del enojo ciudadano. Durante la madrugada de este lunes, un hombre fue detenido en el Centro de Monterrey tras ser sorprendido realizando pintas en la fachada de las oficinas del SAT, ubicadas en el cruce de Pino Suárez y Padre Mier. De acuerdo con los primeros reportes, las cámaras de vigilancia del C4 captaron al sospechoso en el momento en que causaba daños al inmueble, lo que permitió que policías municipales acudieran de inmediato para interceptarlo.

La detención

El individuo fue identificado como Édgar Eduardo H., de 33 años. Al momento de su detención, ocurrida alrededor de la 1:00 de la madrugada, los oficiales le encontraron el marcador con el que presuntamente había realizado las pintas. Una fuente policial informó que los agentes realizaron un recorrido por las calles aledañas para determinar si el hombre había dejado más mensajes o daños en otros puntos del centro de la ciudad. Hasta el momento, solo se confirmó la afectación a las instalaciones del SAT.

Reacción de las autoridades

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal. Las oficinas del SAT, por su parte, permanecerán bajo resguardo mientras se evalúan los daños materiales ocasionados. De manera irónica, algunos transeúntes calificaron el acto como una forma simbólica de protesta, mencionando que el detenido “vengó a los contribuyentes”, reflejando el descontento social que existe hacia la autoridad fiscal en medio de recientes reformas y medidas más estrictas de recaudación. Hasta el momento, el ayuntamiento de Monterrey no ha informado si presentará cargos adicionales por daños a propiedad pública o alteración del orden.