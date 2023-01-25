La autoridad tributaria señala que el correo masivo que recibieron los contribuyentes no fue enviado a través del Buzón Tributario Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó la recepción de un correo electrónico supuestamente del Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El email tenía la apariencia del Buzón Tributario y en su contenido se alertaba de que una “solicitud de devolución de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2013 no fue autorizada". Además, el mensaje decía que para conocer los motivos debían ingresar a la siguiente liga: https://www.consulta.sat.gob.mx/\_mem\_bin/FormsLogin.asp?/NED\_EXTERNA/ Algo que causó confusión fue que la dirección de correo electrónico desde la que supuestamente fue enviado el mensaje es [email protected], la cual coincide con el mail del que llega la comunicación de la autoridad tributaria. Sin embargo, los propios usuarios alertaron que el SAT nunca envía links en sus correos del Buzón Tributario, por lo que era probable que se tratara de un fraude. Sin embargo, el correo incluía datos reales como el RFC del contribuyente.

Niegan hackeo

La noche de ayer el SAT publicó un comunicado en el que aseguró que dichos mensajes son falsos y rechazó que fueran enviados a través del Buzón Tributario. https://twitter.com/SATMX/status/1618083408961503232 “El día de hoy algunas personas contribuyentes recibieron en sus medios de contacto un correo electrónico por parte del Servicio de Administración Tributaria. El SAT informa que esta situación no fue generada por ningún hackeo ni ocurrió a través del Buzón Tributario, como se especuló erróneamente en redes sociales”, explicó la autoridad tributaria. El SAT agregó que la seguridad y fortaleza de sus sistemas electrónicos permite garantizar que toda la información de los contribuyentes está salvaguardada y no ha sido vulnerada de ninguna manera.