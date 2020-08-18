El presidente de México pidió a la Secretaría de la Función Pública que se investiguen esos nombramientos irregulares en el SAT. “Que nos dé un reporte”, dijo. Luego de que se diera a conocer que P...

El presidente de México pidió a la Secretaría de la Función Pública que se investiguen esos nombramientos irregulares en el SAT. “Que nos dé un reporte”, dijo. Luego de que se diera a conocer que Paloma Rachel Aguilar Correa, actualmente administradora General de Recursos y Servicios del SAT, colocó a familiares y amigos dentro de esta dependencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a pedir la investigación correspondiente. Fue desde julio de 2019 que se reveló que Paloma Rachel Aguilar Correa y Javier Portugal Dorantes, ex integrantes de la ayudantía del presidente de México habían sido contratados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin contar con un currículum que respalde experiencia fiscal. Sin embargo, junto con ellos arribaron al SAT al menos seis familiares y amigos para ocupar diversos cargos en esta dependencia. Durante su conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado por estos nombramientos dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a lo que el mandatario contestó: “Pues hay que pedir que investiguen, la Secretaría de la Función Pública, y que nos dé un reporte, vamos a hacerlo”. Tanto Aguilar Correa como Portugal Dorantes formaron parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones del 2018. Al asumir la presidencia de México, ambos fueron reclutados como parte de la ayudantía, organismo que sustituyó al Estado Mayor Presidencial. La ayudantía es un organismo que sustituiría al Estado Mayor Presidencial, según explicó el presidente después de ganar las elecciones:

“Voy a contar con una Ayudantía, voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura, y serán hombres y mujeres. 10 hombres y 10 mujeres.”

En su momento, el presidente López Obrador defendió a ambos funcionarios argumentando que sí cumplen con el perfil necesario; además, los calificó como “incorruptibles”.