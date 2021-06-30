Especialistas dicen que algunas empresas de subcontratación simplemente dejarán de operar por no poder terminar el registro. El 22 de agosto será el último día para que las empresas de subcontratación de servicios especializados terminen su inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Las empresas que no cumplan con la reforma pueden enfrentarse a mulas de hasta 4.5 millones de pesos; además, el SAT puede poner en duda la deducción del ISR y el acreditamento del IVA.

Poco tiempo

Sin embargo, empresas y especialistas siguen argumentando que la reforma da muy poco tiempo para hacer estos cambios. En entrevista con Reforma, el abogado laboral Álvaro Mendoza explicó que muchas empresas simplemente dejarán de operar porque no pueden cumplir en el plazo otorgado. El abogado también recordó algunas fallas técnicas de la plataforma del REPSE. En este sentido hay que recordar que un muy bajo porcentaje de empresas ha podido conseguir el registro. A finales de junio, de acuerdo con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 8 mil 9 empresas han solicitado su inscripción al REPSE. Sin embargo, solo 3 mil ya lo terminaron, y 600 han conseguido su registro. Esto representa el7% de las empresas que iniciaron el trámite. Una de las fallas más comunes tiene que ver con el acta constitutiva. Al registrar el objeto social en el REPSE, el sistema pide también el acta; el problema es que, según el especialista, la plataforma se traba cuando se intenta subir hacer una modificación al acta. Otro problema importante es que la plataforma solamente permite un tamaño determinado para subir documentos. Esto también ha hecho que el proceso sea más lento. Aquí puedes leer más sobre las fallas y los trámites que dificultan el registro. Con información de Reforma y Expansión https://www.reforma.com/presionan-tiempos-registro-de-outsourcing/ar2212034 https://expansion.mx/economia/2021/06/01/incumplir-ley-de-outsourcing-traera-consecuencias-fiscales#:~:text=Econom%C3%ADa-,Incumplir%20con%20la%20nueva%20ley%20de%20outsourcing%20traer%C3%A1%20consecuencias%20fiscales,de%20delito%20por%20defraudaci%C3%B3n%20fiscal.

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