Con el cambio en el dictamen, los trabajadores podrán gozar de al menos seis días de vacaciones de manera continua y el resto de los días de descanso los acordarán con el empleador La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Diputados acordó modificar el dictamen de la iniciativa de reforma que extiende el periodo de vacaciones de seis a 12 días por año. Esta modificación deriva de que la mayoría de los coordinadores de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PRD y su respectivo grupo parlamentario, escucharon tanto a empresarios como a líderes sindicales con el objetivo de flexibilizar el proyecto para que venía del Senado para ser aprobado. https://twitter.com/Pat\_MercadoC/status/1600224557574500352

La cantidad de días no se modificó

La modificación del dictamen se refiere a la distribución de los 12 días de vacaciones pagadas al año, que los trabajadores tendrán derecho disfrutar desde el inicio de la relación laboral. Con el cambio, los trabajadores podrán gozar de al menos seis días de vacaciones de manera continua, mientras que los seis días restantes se podrán utilizar en días acordados con el patrón. Actualmente, la reforma al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que había sido aprobada en el Senado indicaba que el trabajador debía disfrutar de al menos 12 días de vacaciones de manera continua. Lo que se busca el cambio propuesto por los legisladores es que el mínimo de días a vacacionar de manera continua sea de 6, y el resto de los días podrán ser pactados con el patrón, como se aprecia en la siguiente tabla: La modificación permitirá a los trabajadores decidir la manera de distribuir sus días de vacaciones de la forma más conveniente para ellos, con el aval del empleador. Se espera que el dictamen sea discutido a partir del 7 de diciembre de 2022, por lo que en próximos días se sabrá cómo quedará redactada finalmente esta disposición.