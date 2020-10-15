¿Te interesa conocer cuánto tienes de ahorro en Infonavit? Aquí te decimos cómo saberlo Si quieres saber cuánto ahorro tienes en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores...

¿Te interesa conocer cuánto tienes de ahorro en Infonavit? Aquí te decimos cómo saberlo Si quieres saber cuánto ahorro tienes en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como el procedimiento para pedir una devolución de lo que existe en tu cuenta, estás en el lugar correcto. De acuerdo con el artículo 29 fracción II de la Ley del Infonavit, tu patrón debe realizar aportaciones del 5% de tu salario para este fondo, el cual es administrado por el instituto, a fin de que sea utilizado en un crédito o bien para el retiro del derechohabiente. Es decir, mes con mes se te retiene una fracción de tu sueldo y se acumula en tu subcuenta de vivienda del Instituto.

Quiero saber cuánto dinero tengo ahorrado con el Infonavit

Hay tres formas en que puedes conocer cuánto hay en tu ahorro:

Revisa el apartado “Subcuenta de vivienda” de los estados de cuenta de tu Afore. Cabe señalar que las Afore no administran este dinero, sólo lo reportan. Acude a uno de los kioscos de autoservicio del Infonavit. Consulta la información desde el sitio web del Instituto.

Consulta de ahorro desde el sitio web del Instituto

Entra al portal de Infonavit

Introduce tu correo electrónico y contraseña registrados

Llegados a este punto, sólo tienes que hacer clic en el apartado “Ahorro” y posteriormente en “Cuánto tengo ahorrado”.

https://www.youtube.com/watch?v=iMyKmPmDj7I&feature=emb\_title

¿Y si no tengo cuenta en el portal del Infonavit?

Si no tienes cuenta, necesitas crear una, lo cual puedes hacer en el mismo portal del Infonavit. Para ello necesitas contar con lo siguiente:

CURP

RFC

Número de seguridad social

Correo electrónico

Teléfono celular

Una vez que hayas ingresado todos los datos y hayas elegido tu contraseña, el registro estará listo y podrás consultar tu saldo utilizando el correo electrónico y la contraseña utilizados.

¿Cómo puedo hacer un retiro de mi saldo?

El Infonavit, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establecieron un mecanismo de devolución automática para 282 mil pensionados que no usaron su crédito de vivienda. Las cuentas que podrán ser parte de este proceso de devolución son las de aquellos trabajadores que comenzaron a aportar entre mayo de 1972 y febrero de 1992, y que no utilizaron sus fondos para la compra de un inmueble, sin embargo este será diferente para los acumulados de las Subcuentas de Vivienda de los trabajadores, de la generación del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992. Para hacer un retiro, deberás cumplir con requisitos distintos, dependiendo del tipo de cuenta del Infonavit que tengas:

Fondo de ahorro 1972-1992 Subcuenta de vivienda 1992 Subcuenta de vivienda 1997

Fondo de ahorro 1972-1992

Si tu cuenta es un fondo de ahorro 1972-1992, el trámite se hace a través de Mi Cuenta Infonavit con tu RFC, NSS Y CURP. Es necesario que cumplas con algunos requisitos, como tener más de 50 años, tener más de un año sin trabajar, tener una resolución de incapacidad, que se otorga por incapacidad, invalidez o cesantía y vejez y la emite el IMSS. O bien, te encuentras jubilado por un plan privado, tienes una resolución a favor por parte de la Comisión de Inconformidades del Infonavit, o un laudo judicial a tu favor. Si tienes una incapacidad parcial, debe ser de más del 50%.

Subcuenta de vivienda 1992

El trámite se hace a través de Mi Cuenta Infonavit. Es necesario que tengas 65 años o más y estés registrado en una Afore. Entra a la página de Consar para informarte sobre los pasos a seguir y genera una cita.

Subcuenta de Vivienda 1997

Necesitas tener un dictamen de pensión expedido por el IMSS posterior al 1 de julio de 1997, no tener créditos del Infonavit vigentes y no estar en proceso de aclaración de homonimia. El trámite puedes realizarlo con el Infonavit o con tu Afore.

¿A quién está dirigido?

Cabe señalar que esta devolución está dirigida a las personas que cuenta con una pensión emitida por el IMSS, ya sea por viudez, orfandad o ascendencia, estos deberán estar bajo el régimen de Ley de 1973. Sin embargo, para tramitar la devolución es necesario presentar el dictamen de pensión expedido por el IMSS, con fecha posterior al 1° de julio de 1997. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/los-patrones-no-deberian-aportar-a-pensiones-de-trabajadores-salinas-pliego/ Con información del Nación 321. https://www.nacion321.com/ciudadanos/checa-aqui-cuanto-dinero-tienes-en-infonavit-y-como-pedir-devolucion

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