El aumento gradual en el salario mínimo ha hecho que el subsidio actual pierda eficacia como apoyo fiscal al ingreso de los trabajadores. El Gobierno federal aumentó el subsidio al empleo a 390 pesos mensuales para todos los trabajadores cuyo salario mensual no exceda los 9,081 pesos, con el objetivo de reducir el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar. Según la Secretaría de Hacienda (SHCP), es oportuno modificar el método de cálculo del subsidio al empleo para reemplazar la tabla actual. En su comunicado, la SHCP señala que las empresas que contratan empleados que ganan el salario mínimo suelen pagar remuneraciones cercanas o superiores a este nivel, por lo que considera apropiado fijar el límite en la cifra mencionada. Además, la SHCP destaca que el subsidio propuesto se ajustará automáticamente cada año para reflejar los cambios en el costo de vida y asegurar que el beneficio mantenga su valor real en el tiempo. Con este decreto, que entró en vigor el 1 de mayo, el subsidio al empleo de este año será 1.79 veces mayor que el monto anterior. El subsidio mensual de 390 pesos equivale al 11.82% del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se actualizará de acuerdo con la UMA, según el decreto publicado por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el miércoles. La dependencia federal explica que el aumento gradual en el salario mínimo ha hecho que el subsidio actual pierda eficacia como apoyo fiscal al ingreso de los trabajadores. Esto ha resultado en que aquellos que anteriormente se beneficiaban con este subsidio ahora enfrenten una mayor carga fiscal, ya que la tabla de subsidios al empleo ha quedado desactualizada al establecer un límite máximo de ingresos mensuales de 7,382 pesos para recibir el apoyo total. Además, la dependencia federal indica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitirá las reglas necesarias para la correcta aplicación de este decreto.