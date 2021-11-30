El organismo empresarial plantea aumentar el salario mínimo diario entre 7.5% y 8%. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está trabajando en una propuesta ...

El organismo empresarial plantea aumentar el salario mínimo diario entre 7.5% y 8%. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está trabajando en una propuesta para aumentar el salario mínimo, además, resaltó que en dos años el salario mínimo aumentó en casi un 50% en términos reales. En 2019, ya en la actual administración federal, se acordó un alza de 16% y en 2020 el ajuste fue de 20%, ambos incrementos fueron respaldados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el sector obrero y el sector patronal.

No obstante, para 2021 solo la administración federal y los representantes de trabajadores votaron a favor de un alza de 15%, los representantes del sector patronal votaron en contra. Con este antecedente, el mandatario espera que en esta ocasión los tres sectores coincidan.

Actualmente, el salario mínimo general se encuentra en 141.70 pesos, mientras que en la frontera norte se encuentra en 213.39 pesos, ya que tuvo un incremento de 15% en comparación con el año pasado, cuando se ubicó en 123.22 pesos el mínimo general.

La propuesta de Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso aumentar el salario mínimo en entre 7.5% y 8% al día para 2022. Así, el salario diario quedaría entre 170.04 y 172.87 pesos.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex, aclaró que el incremento se basaría en la inflación. La idea es que se mantenga el poder adquisitivo, pero sin generar presiones inflacionarias.

Por su parte, el sector obrero ha pedido un incremento de 25% para el 2022.

https://twitter.com/Coparmex/status/1465086638527336450 Con información de El Economista y El Heraldo de México https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-propone-aumentar-alrededor-de-30-pesos-el-salario-minimo-para-2022-20211128-0021.html https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/11/26/coparmex-aceptan-subir-20-salario-minimo-357345.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.