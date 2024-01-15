El incremento en la recaudación tributaria es el resultado de las estrategias implementadas por el SAT para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuesto, señala la autoridad El Servicio de A...

El incremento en la recaudación tributaria es el resultado de las estrategias implementadas por el SAT para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuesto, señala la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un importante crecimiento en la recaudación tributaria de México. Al cierre del año 2023, la recaudación acumulada alcanzó la cifra de 4 billones 517 mil 730 millones de pesos, marcando un crecimiento real del 12.3% en comparación con el año 2022.

Incremento sostenido en la recaudación tributaria

Durante el sexenio actual, los ingresos tributarios del país han experimentado un crecimiento significativo, pasando de 3 billones a 4.5 billones de pesos. Este aumento, dijo el SAT que se ha logrado sin la necesidad de crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes, lo que refleja una gestión eficiente y efectiva de la política fiscal del país, aseguró el fisco en un comunicado.

Estrategias efectivas del SAT

El incremento en la recaudación tributaria es el resultado de las estrategias implementadas por el SAT para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos. Estas medidas han incluido la modernización de sistemas, la simplificación de procesos para los contribuyentes y una mayor vigilancia para evitar la evasión fiscal, señaló el fisco.

Agradecimiento a los contribuyentes

Mediante un mensaje difundido en X (Twitter), el SAT expresó su agradecimiento a los contribuyentes por su papel crucial en este logro. La participación activa y responsable de los ciudadanos y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ha sido fundamental para alcanzar estos resultados, señaló el organismo recaudador.