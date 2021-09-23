A pesar de cuatro años seguidos con recortes presupuestales, el SAT buscará la mayor recaudación de la historia en 2022. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unió...

A pesar de cuatro años seguidos con recortes presupuestales, el SAT buscará la mayor recaudación de la historia en 2022. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, que se integra por los documentos con las proyecciones macroeconómicas, las propuestas de ingresos y de egresos, y diversas reformas y adecuaciones fiscales. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el fisco verá otro recorte presupuestal para este año. Como señala Dinero en Imagen, en 2022 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá el cuarto recorte presupuestal consecutivo; así como el monto más bajo de las últimas dos décadas. En 2022 el fisco operará con 12,853 millones de pesos; esto implica un recorte de 0.2% en términos reales frente al año pasado. Los recortes se han dado desde 2018, cuando se redujo el presupuesto del SAT en casi 16%. Dentro del SAT, los programas de apoyo a la función pública y de control de operación aduanera serán los más afectados con recortes del 9%. En cambio, los programas de actividades de apoyo administrativo tendrán un aumento de 15%, mientras que los de recaudación de contribuciones federales tendrán uno de 0.6%.

Los objetivos se mantienen

Aunque recorten el presupuesto, el objetivo principal del SAT sigue siendo el mismo. El próximo año el fisco podría ir por la recaudación más alta en la historia. La Ley de Ingresos 2022 espera ingresos tributarios por 3 billones 944 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 13% frente a lo aprobado este año. Esto es lo que espera recaudar con los impuestos principales:

2 billones 73 mil millones de pesos en ISR.

1 billón 213 mil millones de pesos en IVA.

505 mil millones de pesos en IEPS.

12 mil millones de pesos en ISAN.

72 mil millones de pesos en comercio exterior.

En total, esta versión de la Ley de Ingresos estima 7 billones 88 mil millones de pesos. El 55% de este monto vendrá del pago de impuestos de los contribuyentes.

Con información de Dinero en Imagen y El CEO https://www.dineroenimagen.com/economia/sat-debe-hacer-mas-con-menos-dinero/137501 https://elceo.com/economia/sat-proyecto-de-presupuesto-2022-paquete-economico/

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