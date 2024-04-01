Si te corresponde impuesto a pagar, ahora puedes optar por hacerlo en hasta seis parcialidades. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado abril de 2024 como el periodo crucial para ...

Si te corresponde impuesto a pagar, ahora puedes optar por hacerlo en hasta seis parcialidades. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado abril de 2024 como el periodo crucial para que las personas físicas cumplan con su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2023. Mediante un comunicado, el SAT ha implementado una medida que permite a los contribuyentes, que deban impuestos como resultado de su declaración, optar por el pago fraccionado de hasta seis parcialidades.

Opciones de pago flexibles

Para acogerse a esta facilidad, es fundamental que la declaración se realice dentro del plazo legal de abril de 2024, y que el pago inicial se efectúe en este mismo periodo. Las parcialidades subsiguientes deben liquidarse al final de cada mes correspondiente, utilizando las líneas de captura proporcionadas por el sistema al momento de la declaración.

Condiciones y requisitos

El SAT subraya la importancia de cumplir con cada pago en tiempo y forma para evitar recargos. La última parcialidad, incluyendo cualquier recargo aplicable, debe ser abonada a más tardar el 30 de septiembre de 2024. Este esquema de pago está disponible para contribuyentes bajo diversos regímenes, incluyendo sueldos y salarios, servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, entre otros.

Preparativos para la declaración

Los contribuyentes deben asegurarse de tener su RFC, contraseña o e.firma listos para la presentación de su Declaración Anual. El SAT invita a los interesados a visitar el minisitio dedicado para más detalles y asistencia en el proceso.