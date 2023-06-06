Los contadores tienen que presentar el informe por incumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho que probablemente sea un delito Los contadores públicos inscritos tienen la ...

Los contadores tienen que presentar el informe por incumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho que probablemente sea un delito Los contadores públicos inscritos tienen la obligación de presentar el informe respecto del incumplimiento a las disposiciones fiscales y aduaneras o de un hecho probablemente constitutivo de delito. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), los contadores tienen que presentar el informe de incumplimiento fiscal en los siguientes casos:

Cuando se emite una opinión modificada, conforme al requerimiento del tercer párrafo de la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como la regla 2.10.28. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023. Otros incumplimientos:

En adición a lo anterior, es de suma importancia considerar la necesidad de emitir un Informe de Incumplimiento en aquellos casos en los que se trata de un incumplimiento cualitativo, como puede ser, entre otros asuntos, temas de esquemas reportables, contabilidad electrónica (ya sea no presentarla, presentarla de forma incompleta, o que los sistemas no tengan todos los requisitos legales), beneficiario controlador (falta de control para mantener actualizados los expedientes, expedientes incompletos, etc.), algunos avisos o declaraciones informativas, o el simple hecho de que el Dictamen Fiscal y los Anexos correspondientes no se presentaron al SAT antes de o en la fecha límite del 15 de mayo y que, en consecuencia, el dictamen fiscal se haya calificado por la autoridad como extemporáneo.

Es importante que el contador público inscrito se asesore de un abogado fiscalista y, en su caso, penalista, con el fin de que la redacción del incumplimiento por sí misma, sea clara y detallada.

Puedes ver el documento que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: junio de 2023.