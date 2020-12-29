La Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Este 29 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelán...

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Este 29 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. También se publicó el Anexo 19. Como explica el mismo documento, el objeto de la resolución es una publicación anual que agrupe y facilite el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior. En este sentido, en tanto no se publiquen en el DOF las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2021, las referencias a dichas Reglas se entenderán efectuadas a las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. La Resolución Miscelánea Fiscal entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y será vigente hasta el 31 de diciembre de ese año.

¿Qué es la RMF?

La Resolución Miscelánea Fiscal es un documento de validez anual que la autoridad fiscal expide para facilitar la aplicación de las leyes mediante la explicación de aspectos particulares de las mismas. Los reglamentos, como la Resolución Miscelánea Fiscal, no pueden introducir obligaciones adicionales a las ya establecidas en las leyes. Puedes revisar el documento completo aquí.

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