El programa abarca enfermedades y maternidad, guardería, invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro. El plan de seguridad social para periodistas independientes presentado por el Gobierno federa...

El programa abarca enfermedades y maternidad, guardería, invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro. El plan de seguridad social para periodistas independientes presentado por el Gobierno federal en junio pasado recibió 471 solicitudes, de las cuales se aprobaron 386. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México 6 mil 28 comunicadores trabajan por cuenta propia. Esta iniciativa es coordinada por Jesús Ramírez, vocero de presidencia. Consiste en afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los comunicadores sin relación contractual con empresas; la cobertura abarca enfermedades y maternidad, guardería, invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro.

Requisitos para el seguro social

Trabajar por cuenta propia, es decir, no contar con ningún tipo de subordinación laboral o patrón

Contar con evidencia del trabajo realizado y publicado en los últimos 12 meses, para lo cual será necesario entregar al menos tres productos de su trabajo periodístico que demuestre el carácter de periodista por cuenta propia.

Acreditar el ejercicio del periodismo por cuenta propia, con constancias y documentos verificables, en los últimos 12 meses.

Haber trabajado en un medio de comunicación (radio, televisión, prensa escrita, plataforma especializada en periodismo conforme a las nuevas tecnologías).

CURP.

Número de seguridad social.

RFC y e.firma.

Correo electrónico personal.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi indicó que en 2020 había 44 mil 364 personas ocupadas como periodistas. Y en 2022 el total bajó a 41 mil empleados formales, pero 7 mil de ellos carecían de Seguro Social.

Esto no es nuevo. Cualquier persona sin relación laboral puede afiliarse al IMSS como trabajador independiente; quien lo hace tiene los mismos derechos que alguien registrado por su patrón. En ambas la cuota de seguridad social es pagada por el solicitante.

Por el contrario, el aseguramiento de periodistas por cuenta propia lo auspiciará el gobierno federal: destinará el 25% de los recursos públicos aprobados para publicidad oficial, esto es 760 millones de pesos.

Cifras del Inegi revelaron que en el país habían 44,364 personas que realizaban labores periodísticas, de las cuales, 84.2% eran remuneradas, pero solo un 66.4% tenía prestaciones como acceso a instituciones de salud y 59.1% recibía atención médica, lo que significa que un porcentaje de estos profesionistas no contaba con seguridad social, especialmente aquellos que trabajan por su cuenta.

Costo del seguro

El seguro social para comunicadores que trabajan por cuenta propia es auspiciado por el gobierno federal, debido a que destinará 25% de publicidad y se calculó tomando en cuenta el salario mínimo profesional aplicable para periodistas, redactores, reporteros gráficos o de video, que son 387.09 pesos diarios, por lo que el monto mensual es de $2,139.22 mensuales y 25 mil 670.74 pesos anuales. Con ello, el gobierno aportará mensualmente dos mil 139.22 pesos para crear la cuenta de la persona asegurada; una parte se destinará a la atención de servicios médicos, y otra para el fondo de la pensión.

Cabe resaltar que el IMSS puso en operación un nuevo esquema de seguridad social para la incorporación de trabajadores independientes. La información para esta modalidad de aseguramiento está en el sitio http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes.