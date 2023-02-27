La simulación de servicios especializados se puede dar al evadir la responsabilidad patronal y las contribuciones respectivas Desde 2021 entró en vigor una reforma al outsourcing que sólo permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad económica de las empresas contratantes. De acuerdo con una nota publicada por Reforma, aunque la reforma del outsourcing se materializó con un enfoque laboral, no debe perderse de vista que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también supervisa que no haya simulación de servicios profesionales, lo cual es considerado un delito fiscal. La nota indica Adalberto Ramos, socio de Litigio y Controversia Fiscal de la firma Garrido Licona y Asociados, dijo que se está viendo un doble enfoque. Esto se debe a que se están realizando inspecciones laborales, pero también por el lado del fisco, para que no haya una simulación de servicios especializados en las empresas. Esta simulación se considera un delito fiscal, por lo que sus implicaciones no son solamente en materia laboral, advirtió el especialista durante su participación en el Quinto Congreso de Reformas y Cumplimiento, organizado por Thomson Reuters. Ramos recordó que la simulación de servicios especializados se puede dar al evadir la responsabilidad patronal y las contribuciones respectivas. Actualmente, la pena va de tres meses hasta nueve años de prisión, de acuerdo con el monto de lo defraudado. El especialista resaltó que ante esto, al beneficiario de estos servicios, la autoridad fiscal le exigirá información del proveedor de los mismos, para probar que efectivamente se realizaron los servicios. Por eso, mencionó que es importante contar con toda la información fiscal necesaria como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), comprobantes del pago de cuotas al IMSS e Infonavit.

Con información de Reforma.