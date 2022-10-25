Toma nota de cuándo debes informar ingresos por préstamos ante el SAT. La tecnología ha hecho que algunos productos financieros sean cada vez más accesibles, como es el caso del préstamo en línea s...

Toma nota de cuándo debes informar ingresos por préstamos ante el SAT. La tecnología ha hecho que algunos productos financieros sean cada vez más accesibles, como es el caso del préstamo en línea sin comprobantes de ingresos. Sin embargo, es común que exista la duda sobre qué tipo de impuestos es necesario pagar por la cantidad recibida. No te preocupes, porque en este artículo te lo explicamos.

Tipo de préstamo

Actualmente, existen las entidades de tecnología financiera (Fintech), que ofrecen esquemas de préstamos en línea, para dar un respaldo a sus clientes ante algún imprevisto o gasto no programado. Se trata de productos para uso personal. Es decir, no se trata de cantidades que correspondan a un financiamiento. En ese sentido, de acuerdo con el SAT, únicamente los préstamos con una cifra total o la suma de diversos préstamos que superen la cantidad de 600 mil pesos son los que tienen que ser informados en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el fin de comprobar el origen de los recursos. Sin embargo, los especialistas recomiendan amparar siempre la procedencia de los ingresos por concepto de préstamos, con el fin de evitar cualquier faltante de información en el ejercicio correspondiente, que podría generar malentendidos con la autoridad.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Respecto de otros impuestos, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) señala la aplicación del 16% por impuestos ante la prestación de servicios, dentro de los que están incluidos los servicios financieros. De manera que, dentro del Costo Anual Total y las comisiones establecidas por la institución financiera, se incluirá un IVA del 16% sobre el interés total o interés real generado por el préstamo otorgado. Recuerda que cuando una forma de identificar préstamos en línea confiables, es revisar que la información relacionada con el costo del préstamo, las comisiones y si el porcentaje está calculado antes de los impuestos estén publicados en su sitio.

Otros aspectos que debes considerar al solicitar un préstamo

Te compartimos otros aspectos que pueden ayudarte para verificar que un préstamo individual es seguro y que puedas realizar los cálculos para conocer si es adecuado para ti:

Registro en el Buró de Entidades Financieras

La Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un registro de entidades financieras que operan en el país, misma que puede ser consultada en línea, con la razón social de la institución, en la página de internet: www.buro.gob.mx Se trata de una herramienta que los solicitantes de préstamos pueden consultar, tanto para verificar el debido registro, como para observar el comportamiento de la entidad financiera con sus clientes, ya que en él se encuentran las quejas o malas prácticas que pudieran llegar a tener con los usuarios.

Trámite sencillo y tiempos de aprobación

La tecnología disponible actualmente, de la que se sirven las empresas denominadas fintech para otorgar préstamos confiables en línea, han dado lugar a trámites mucho más accesibles, debido a que pueden hacerse vía remota y con tiempos de aprobación menores que las entidades financieras tradicionales. Utilizar herramientas digitales para ofrecer soluciones financieras tiene también la ventaja de disminuir los costos operativos, por los que suelen omitirse comisiones adicionales en el precio total de los préstamos.

Requisitos accesibles para ti

Dichas plataformas de préstamos también han permitido acceder a préstamos individuales mediante requisitos mucho más sencillos como: identificación oficial (INE), comprobante de domicilio, CURP, teléfono celular, cuenta CLABE para recibir la transferencia.

Conclusión

Ahora conoces un poco más sobre los impuestos involucrados en la contratación de un préstamo personal y la información que debe estar disponible, por parte de la entidad financiera, para identificar que se trata de un producto financiero confiable. Te recomendamos constatar las características enlistadas para mayor seguridad. La era digital ha transformado la forma en que obtenemos lo que necesitamos, y los préstamos no son la excepción. Ahora, gracias a la posibilidad de adquirir celulares a crédito, no necesitas una tarjeta de crédito para obtener el dispositivo de tus sueños. Con solo descargar una app, puedes solicitar tu préstamo y obtener la aprobación de inmediato.