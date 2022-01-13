La Procuraduría del Contribuyente recibió 26 mil 971 quejas, lo cual se traduce en un crecimiento de 12.5 por ciento comparado con 2020. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que durante 2021 aumentaron las quejas ante la dependencia por parte de los contribuyentes. José Carmona Guerrero, director general de quejas y reclamaciones, dijo a El Heraldo, que recibió 26 mil 971 quejas, lo cual se traduce en un crecimiento de 12.5 por ciento comparado con 2020. “No podemos especular, pero es probable que en la transición hacia el nuevo régimen de confianza y el cumplimiento de las nuevas disposiciones de laMiscelánea Fiscalhaya un mayor número de quejas”, comentó al medio. Este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó las multas y sanciones para los contribuyentes, con las cuales busca aumentar la recaudación, sin embargo, de acuerdo con Carmona, esto podría derivar en un crecimiento en las quejas y reclamaciones. El funcionario detalló que de todas las quejas recibidas el año pasado, 67 por ciento fueron contra el SAT, lo cual se debe a que es la máxima autoridad tributaria. Además, indicó que las quejas no necesariamente acatan a un acto arbitrario, sino que obedece a trámites pendientes de respuesta, ya que la mayor parte de quejas están relacionadas con falta de contestación de devolución de saldo a favor de impuestos. El 5 de enero, la Prodecon compartió un documento con los aspectos más relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Entre ellos, refiere que los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que opten por tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), no podrán volver a tributar en el RIF. Además, se adiciona la regla que señala que para los efectos de la fracción IV, del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), relativa a la obligación de informar respecto de los depósitos en efectivo cuando el monto mensual acumulado exceda de 15,000 pesos.

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