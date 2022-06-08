Entre los factores que ayudaron al incremento están la mayor movilidad de las personas, la recuperación laboral, así como un buen desempeño de las remesas En abril, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró un aumento real anual de 14.8 por ciento y llegó a 108 mil 733 millones de pesos, debido a un mayor consumo, ante la reactivación de la actividad económica, de acuerdo con Alejandro Saldaña, economista en jefe del banco Ve por Más. Este fue el primer incremento registrado desde octubre del año pasado, cuando los ingresos por este gravamen cayeron 6.2 por ciento real anual. Ademas, según el Indicador de Consumo de Big Data de BBVA Research, en abril el consumo avanzó 8.9 por ciento, debido a que el periodo vacacional de Semana Santa tuvo un mejor comportamiento ante menores medidas restrictivas por la pandemia. En entrevista con Reforma, Saldaña precisó que pese al incremento en la recaudación del impuesto, el resultado quedó ligeramente por abajo de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.

IVA cayó en el primer trimestre

De enero a marzo, la recaudación por IVA registró una caída de 9.3%. Los ingresos por este concepto registraron su nivel más bajo en 13 años. Sin embargo, los ingresos tributarios sumaron poco más de 1.71 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 2.2% en comparación anual, y se ubicaron 20,700 millones de pesos por arriba de lo estimado. La reducción en el consumo interno derivado de la alta inflación y bajo crecimiento económico son los factores que presionaron a la baja la recaudación de IVA. "La actividad económica ha crecido menos de lo previsto; eso es positivo, se ha empezado a recuperar la actividad y el consumo privado tiene un sesgo positivo, y la recaudación si bien ha crecido lo ha hecho un poco menos a lo que tenía previsto la dependencia", comentó el especialista a Reforma. En el acumulado de enero a abril de este año, la Secretaría de Hacienda estimaba una recaudación del orden de 421 mil 389 millones de pesos por IVA, pero el resultado ascendió a 400 mil 401 millones, 20 mil 988 millones menos. Saldaña mencionó al diario que una mayor movilidad de las personas, la recuperación laboral que se ha observado en los últimos meses, así como un buen desempeño de las remesas son elementos positivos para estimar que se puede lograr un mayor consumo y, a su vez, una mayor recaudación del IVA. Sin embargo, advirtió que la elevada inflación provocará que el consumo se modere en la segunda mitad del presente año, pues en la primera quincena de mayo, la inflación general se ubicó en 7.58 por ciento anual, ligeramente por arriba del 7.57 por ciento esperado por el consenso de Bloomberg.