Ahora el contribuyente debe comparar la información precargada contra lo considerado en sus papeles, aclarando y/o soportando las diferencias que surjan El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó hace unos meses una nueva plataforma para que personas morales en el Régimen General de Ley presenten los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio 2024. La nueva herramienta busca facilitar el cumplimiento del pago del IVA, por lo que presenta las siguientes características:

Consolida todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes del Régimen General.

todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes del Régimen General. Rediseño del formulario para identificar fácilmente los conceptos que conforman la declaración

del formulario para identificar fácilmente los conceptos que conforman la declaración Precarga de la información de los CFDI emitidos y recibidos de Ingreso y Pago. Considerando tasas de 16%, 0%, exento y no objeto, así como el método de pago, complementos de pago, con base en una fecha de corte compartida por las autoridades fiscales, con opción de modificación, respetando el derecho de la autodeterminación de los contribuyentes.

de la información de los CFDI emitidos y recibidos de Ingreso y Pago. Considerando tasas de 16%, 0%, exento y no objeto, así como el método de pago, complementos de pago, con base en una fecha de corte compartida por las autoridades fiscales, con opción de modificación, respetando el derecho de la autodeterminación de los contribuyentes. Respecto al valor de actos o actividades consignados en los CFDI de Ingreso; las cantidades prellenadas nos da el número de CFDI que considera para el cálculo, es decir, los CFDI vigentes, pero no proporciona la relación.

al valor de actos o actividades consignados en los CFDI de Ingreso; las cantidades prellenadas nos da el número de CFDI que considera para el cálculo, es decir, los CFDI vigentes, pero no proporciona la relación. Los CFDI recibidos sirven para obtener el monto del IVA acreditable del mes.

Lo anterior implica trabajo doble para los contribuyentes, quienes deben seguir el procedimiento y controles establecidos para determinar el IVA a cargo o el IVA a favor del mes correspondiente. El contribuyente debe comparar la información precargada contra lo considerado en sus papeles, aclarando y/o soportando las diferencias que surjan. Además, señala que no existe una guía con los detalles del aplicativo y los criterios a considerar para su llenado. Por lo tanto, recomendó estar pendientes de los comunicados que se den a conocer en el portal del SAT.