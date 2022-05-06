Los ingresos por Impuesto al Valor Agregado registró su nivel más bajo en 13 años. La recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró una caída de 9.3% durante el primer trimestre del 2022. Los ingresos por este concepto registraron su nivel más bajo en 13 años. De enero a marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) recaudó 291,668 millones de pesos en IVA lo que implicó una caída de 9.3% respecto del mismo lapso del 2021. Sin embargo, los ingresos sumaron poco más de 1.71 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 2.2% en comparación anual, y se ubicaron 20,700 millones de pesos por arriba de lo calendarizado.

Menor consumo

La reducción en el consumo interno derivado de la alta inflación y bajo crecimiento económico son los factores que presionó a la baja la recaudación de IVA. Carlos González, director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, explicó a Reforma que esto obedece a que el IVA está ligado al consumo que actualmente es débil. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en enero el consumo registró un crecimiento de apenas 0.30 por ciento, su menor alza para un mismo mes desde el 2018, cuando registró una contracción de 0.37 por ciento. Pese a la caída en la recaudación del IVA y el Impuesto Especial de sobre Producción y Servicios (IEPS), los ingresos lograron superar los montos presupuestados para el primer trimestre de 2022, según informa la SHCP.

Baja recaudación de IEPS

Para ese lapso, la caída anual del IEPS fue de 38.4%, al recaudar 75,029 millones de pesos, lo que también resultó en 42,286 millones de pesos menos a lo programado. De acuerdo con IDC online, esto se explica, en mayor medida, por los estímulos fiscales que han sido de 100% en el IEPS de gasolinas desde finales de febrero, lo que implica que ha dejado de entrar dinero al erario. En el caso en específico del IEPS de gasolinas, se observó una recaudación de 20,029 millones de pesos, lo que resultó 70.7% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.