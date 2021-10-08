El estímulo fiscal del IEPS a combustibles ha superado los 37 mil millones de pesos en lo que va de 2021. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que en los primeros nueve meses del año el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas fue de 53 mil millones de pesos. Esto es 14.6 veces mayor al estímulo otorgado en 2020. El estímulo otorgado el año pasado fue de 3 mil 400 millones de pesos. Además, el estímulo fiscal a las importaciones de combustible fue de 38 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de 2021. Esto implica que se han utilizado 35 mil millones de pesos más que el año anterior para mitigar el aumento de precios. Por otro lado, según declaraciones provisionales de Pemex al mes de agosto, se estima que el estímulo fiscal por la enajenación de combustible en 2021 ha sido de 15 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 1,220% frente al mismo periodo de 2020.

Grandes pérdidas fiscales

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que en los primeros nueve meses de 2021 el SAT dejó de recaudar 37 mil millones de pesos en cobro de IEPS a combustibles frente a 2020. Hay que recordar que con el aumento de precios en las gasolinas que México importa, Hacienda reduce la cuota del IEPS para mantener un control en el precio final para el consumidor. Nueve mil millones de pesos de estas pérdidas corresponden a contribuciones internas; es decir, combustibles comprados dentro de México. Por otro lado, 28 mil millones de pesos corresponden a comercio exterior; es decir, el combustible importado. En el ámbito de comercio exterior, el IEPS a combustibles tuvo una caída de 22% frente a los primeros nueve meses de 2020. Esto se debe al incremento en el estímulo fiscal de este impuesto, que aumentó 36 mil millones de pesos frente al mismo periodo del año pasado. Aunque en 2021 y 2020 los niveles de importación de gasolina y diésel fueron parecidos, presentan una fuerte caída frente a años previos. Este año en comparación con 2019, la caída fue de 18%; frente a 2018, fue de 21%. Con información de Expansión https://expansion.mx/economia/2021/10/06/mexico-pierde-37-000-mdp-por-subsidiar-a-gasolinas

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