La Conavi arranca la primera fase de Vivienda para el Bienestar con 86 000 casas en obra y 100 000 rehabilitaciones. Conoce etapas, requisitos y fechas clave para solicitar una vivienda La Comisión...

La Conavi arranca la primera fase de Vivienda para el Bienestar con 86 000 casas en obra y 100 000 rehabilitaciones. Conoce etapas, requisitos y fechas clave para solicitar una vivienda La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) puso en marcha la primera fase de Vivienda para el Bienestar, un programa que pretende edificar medio millón de viviendas y rehabilitar otras 100 mil para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. La estrategia se despliega en tres paquetes de trabajo y prioriza zonas con alto rezago habitacional.

Cómo se distribuye la construcción

Paquete Predios / Hectáreas Viviendas proyectadas Estado de avance Primero 62 / 182 ha 24 047 (en curso) + 62 000 de ampliación Obras iniciadas, anticipos liberados Segundo 60 / 200 ha 20 637 Inicio previsto julio 2025 (sujeto a presupuesto) Tercero 100 / 306 ha 45 456 Integración técnica, arranque agosto 2025

En total, la Conavi dispone de 222 predios (688 ha) con una densidad media de 140 viviendas por hectárea, ajustable según las características del terreno y la demanda local.

Requisitos para solicitar una vivienda

Ser mayor de 18 años y tener dependientes económicos.

No ser propietario de otro inmueble.

No cotizar en Infonavit ni FOVISSSTE (quienes lo hagan serán canalizados a esos institutos).

Comprobar domicilio en zonas prioritarias o de muy alta marginación.

Ingresar menos de dos salarios mínimos mensuales.

Fechas clave y proceso de registro

En julio de 2025, la Secretaría del Bienestar y la Conavi habilitarán módulos de registro en las comunidades objetivo. Allí se levantarán los censos y se conformarán los padrones de beneficiarios. Las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial y CURP. Comprobante de ingresos. Comprobante de domicilio en zona prioritaria.

Impacto social esperado

Además de construir nuevas casas, el programa contempla mejoramientos urbanos en colonias marginadas, particularmente en el oriente del Estado de México, donde ya se han intervenido diez municipios. La meta es reducir el déficit habitacional y fomentar la integración comunitaria mediante infraestructura básica y equipamiento.

¿Por qué es relevante?

Equidad territorial: la iniciativa prioriza regiones con rezago, cerrando brechas urbano–rurales.

la iniciativa prioriza regiones con rezago, cerrando brechas urbano–rurales. Reactivación económica: la obra pública genera empleos locales y encadena insumos de la construcción.

la obra pública genera empleos locales y encadena insumos de la construcción. Derecho a la vivienda: fortalece la política social al ofrecer patrimonio a familias históricamente excluidas.

Con 86 000 viviendas ya en obra y un calendario definido hasta agosto de 2025, Vivienda para el Bienestar se perfila como la apuesta más ambiciosa para combatir el rezago habitacional en México en la última década. Estar pendiente de los módulos de registro y preparar la documentación será clave para quienes busquen acceder a un hogar digno bajo este esquema.