La procuraduría puso a disposición de los contribuyentes una serie de documentos que son de mucha utilidad. Para facilitar el acceso a disposiciones jurídicas vigentes, la Procuraduría de la Defens...

La procuraduría puso a disposición de los contribuyentes una serie de documentos que son de mucha utilidad. Para facilitar el acceso a disposiciones jurídicas vigentes, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente puso a disposición de los contribuyentes una compilación de leyes 2021. De acuerdo con el documento, la compilación está pensada para aquellos estudiosos y profesionistas del Derecho en materia fiscal, cuyo objetivo esencial es la de facilitar el acceso y conocimiento de aquellas disposiciones jurídicas vigentes que hacen posible la prestación de los servicios de la Prodecon. Además, el documento contiene algunas normas jurídicas en materia fiscal, que son esenciales para que los contribuyentes cumplan con obligaciones fiscales y ejerzan sus derechos. Parte del contenido del compendio es el siguiente:

La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Estatuto orgánico de la Prodecon.

Los criterios normativos emitidos por el comité técnico de normatividad de la Prodecon.

El Reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Puedes ver la compilación de leyes 2021 de la Prodecon aquí / Publicación: mayo de 2021.

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