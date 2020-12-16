A lo largo de la pandemia, la escasez de citas en el SAT ha llevado a la venta ilegal. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, incluyendo al Servicio de ...

A lo largo de la pandemia, la escasez de citas en el SAT ha llevado a la venta ilegal. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspendieron sus actividades, o redujeron sus operaciones considerablemente para evitar contagios. En consecuencia, en lo que refiere a la autoridad fiscal, uno de los efectos fue que el número de citas disponible bajó drásticamente, lo que generó un mercado negro de las pocas citas disponibles. A inicios de diciembre, por ejemplo, se dio a conocer el caso un grupo de coyotes que vendía citas con el fisco. A través de redes sociales, los coyotes contactan a los contribuyentes: en algunos casos, los contactan a través de la página oficial de Facebook del SAT. Normalmente, cobran cerca de 500 pesos por cita. Piden el 50% por adelantado, y el 50% restante cuando se concrete la cita. El contribuyente debe hacer el pago a través de una cuenta bancaria.

En Saltillo se venden por 30 mil pesos

Al parecer, en otras partes de la República los precios son mucho más elevados. En entrevista con Vanguardia MX, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), dijo que en Saltillo las citas cuestan entre 15 y 30 mil pesos. En Torreón, se han llegado a vender por dos mil pesos. De acuerdo con Dávila, despachos fiscales utilizan bots para conseguir acceso al sistema del SAT y agendar las citas. A finales de noviembre, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que se detectaron “robots” que han boicoteado el sistema de citas del fisco. Al parecer, estos bots pertenecían a despachos contables. De acuerdo con Buenrostro, acaparaban todas las citas con el SAT; después, las vendían. Esto dijo en aquella ocasión:

“El tema de saturación de citas, el fuerte fue hace como dos meses, lo que detectamos es que estaban metiendo robots, sobre todo despachos contables, atrapando todas las citas y luego ellos mismos las vendían y estaban coludidos obviamente con funcionarios del SAT. Se identificaron qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran, se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots.”

Como explica Dávila, esto deja sin oportunidad a los otros contribuyentes. Así, lo único que pueden hacer es esperar o comprar las citas ilegalmente. Con información de Vanguardia MX https://vanguardia.com.mx/articulo/venden-citas-del-sat-hasta-en-30-mil-pesos-en-saltillo

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.