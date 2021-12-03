Presumiblemente, el SAT está evitando que los importadores declaren un valor inferior en las mercancías que pasan por las aduanas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó recientemente el reporte Información de finanzas públicas y la deuda pública, enero-octubre de 2021. La dependencia informó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es un impuesto relacionado con el consumo, dejó ingresos al erario público por 943,054 millones de pesos (mdp) de enero a octubre de 2021. Esto significó un aumento de 11.5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. De esta manera, el IVA registró su mayor tasa de crecimiento, para un mismo periodo, desde el 2014, cuando los ingresos por este gravamen aumentaron en 16.3% anual.

Aduanas aportaron 65% de la recaudación del IVA, al cierre de octubre

De acuerdo un análisis de El Economista, de los 943,054 mdp que el fisco obtuvo del IVA, más de 620,641 mdp ingresaron a través de las aduanas. Esto representa 65% de la recaudación de este gravamen al consumo al cierre de octubre. Lo anterior presumiblemente sea que una de las actividades más importantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido la lucha contra la subvaluación. Es decir, está evitando que los importadores declaren un valor inferior en las mercancías, comentó al periódico Juan Antonio Castro, integrante de la comisión técnica de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México. El especialista también dijo a El Economista, que el SAT ha aumentado la percepción de riesgo y la fiscalización, y con esto tal vez logra que el valor sea mayor a pesar de que haya un menor número de operaciones. Las aduanas marítimas son las que más recaudaron al ingresar 276,200 mdp por concepto de IVA. Esto representa un aumento de 28.7% en comparación con el mismo periodo del 2020, de acuerdo con cifras del SAT.

Con información de El Economista.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aduanas-aportaron-65-de-la-recaudacion-del-IVA-al-cierre-de-octubre-20211202-0103.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.