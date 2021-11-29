La asociación Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional dijo que funcionarios del SAT han pedido sobornos para agilizar la devolución de impuestos. Esta semana se llevó a cabo un diálogo en...

La asociación Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional dijo que funcionarios del SAT han pedido sobornos para agilizar la devolución de impuestos. Esta semana se llevó a cabo un diálogo entre empresarios de la asociación Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional (E4T) y representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque el tema original era la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), la conversación cambió a la corrupción de los funcionarios dentro de la institución. Como señala El Horizonte, los empresarios señalaron que las pymes han tenido problemas para conseguir la devolución de impuestos. Esto es especialmente problemático en el contexto de la pandemia y la reactivación económica.

Funcionarios del SAT piden sobornos

Además, los empresarios dijeron que los auditores del SAT han aprovechado la situación para exigir sobornos para agilizar los trámites. De acuerdo con los consejeros de la E4T, los auditores del SAT llegan a solicitar hasta el 20% del total de las devoluciones. Con este dinero, prometen acelerar el trámite y dar liquidez a las empresas. Debido a la situación económica, las empresas que no reciben la devolución pueden quebrar o quedarse sin capital. Los consejeros también señalaron que las devoluciones han llegado a tardar hasta 14 meses, cuando la ley establece un periodo máximo de 40 días. Sara García, directora de E4T, dijo que varias pymes han quebrado por esta situación. Por eso, dijo que es necesario presionar al SAT para que tome cartas en el asunto.

Devoluciones han aumentado

De acuerdo con datos de Hacienda, de enero a octubre de 2021 las devoluciones a contribuyentes alcanzaron 584 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 68 mil millones de pesos en un mes: además, representa un alza anual de 4.8%. También hay que señalar que el tiempo promedio para las devoluciones ha disminuido. De enero a octubre de 2021, el tiempo promedio fue de 17.6 días, mientras que al cierre del año pasado era de 21.2 días. Para los grandes contribuyentes, el promedio actual es de 26.4 días. Con información de El Horizonte https://www.elhorizonte.mx/finanzas/acusan-a-empleados-del-sat-de-pedir-moches-/4053269

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