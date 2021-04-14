Una legisladora de Morena propuso un impuesto de 7% a las tarifas de plataformas como Netflix. La diputada federal Reyna Ascencio Ortega, integrante de la bancada de Morena, presentó una propuesta ...

Una legisladora de Morena propuso un impuesto de 7% a las tarifas de plataformas como Netflix. La diputada federal Reyna Ascencio Ortega, integrante de la bancada de Morena, presentó una propuesta para cobrar un impuesto de 7% en las tarifas de las plataformas digitales extranjeras por los servicios de streaming. Hay que recordar que estas plataformas actualmente cobran IVA.

¿A qué se cobrará el impuesto?

La propuesta fue presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio. La idea es modificar la Ley del Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), y se el impuesto se aplicaría los servicios audiovisuales; es decir, la transmisión de películas, series, videos musicales, eventos deportivos, musicales, así como cualquier obra radiodifundida para que se produzca y transmita en otro país. De acuerdo con la legisladora, una parte de lo recaudado se destinará a programas de cobertura social de telecomunicaciones en comunidades indígenas. En este sentido, la propuesta dice que las empresas de streaming aprovechan la infraestructura del país, pero no invierten. Así, solamente transmiten datos a través de las redes públicas, pero no se preocupan por aumentar la red. Según la propuesta, esto puede llegar a saturar las redes.

Se espera mucha recaudación

La diputada se basó en un estudio de la consultora Dataxis que establece que el crecimiento de suscriptores en estas plataformas puede ser de hasta 50% al año. Así, el impuesto tendría una base tributaria que crecería año con año. También señaló que debido a la sólida estructura económica de los usuarios, el nuevo impuesto no los privaría del servicio. En cambio, dijo que ayudaría a equiparar las condiciones de las plataformas nacionales con las extranjeras. En 2020, las plataformas extranjeras como Netflix, Disney+, Amazon Primer, etc. tuvieron ingresos por 881 millones de dólares. Para este año, se espera que lleguen a 1,400 millones de dólares. Con información de Reforma y Forbes https://www.reforma.com/propone-morena-impuesto-de-7-por-streaming/ar2162927 https://www.forbes.com.mx/morena-propone-impuesto-de-7-por-consumo-de-netflix-disney-y-otros-servicios/

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